Жительница Слуцка: давно сахар подорожал или я долго по магазинам не ходила?

А давно сахар в Слуцке подорожал? 1,54 рубля стоит. Вроде был 1,50 рубля максимум. Или я долго по магазинам не ходила?

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