Во вторник, 25 августа, на спортивной площадке около СШ № 5, которую случчане называют «коробка», начались работы по демонтажу старого покрытия.

Это одна из самых популярных спортивных площадок в Слуцке. Случчане играют здесь в футбол ежедневно. Гоняют мяч даже зимой. Также несколько раз в год молодёжь самоорганизуется и проводит неофициальные турниры по мини-футболу.

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Как рассказал «Кур'еру» Виталий Бунос, председатель СФК «Слуцк», новое искусственное покрытие для площадки безвозмездно передала Белорусская федерация футбола. Она же спонсирует его укладку, а также установку деревянного ограждения.

«Футбольный клуб „Слуцк“ выступил инициатором обустройства новой площадки для развития футбола на Случчине. Вы сами видели, что она пришла в негодность, — пояснил Виталий Бунос. — Белорусская федерация футбола прислушалась к нашему мнению, что город большой, а для развития футбола и спорта в целом необходима такая площадка».

Председатель СФК «Слуцк» считает, что городу нужны ещё как минимум 2−3 такие площадки. Чтобы делать в других местах, нужны немалые деньги. Поэтому решили пока что реконструировать ту, что уже есть.

«Искусственное покрытие будет голландское. Затем установят деревянный заборчик по его границам, чтобы мяч не вылетал, — сказал Виталий Бунос. — Отдел образования (Слуцкого райисполкома — Прим.ред.) сказал, что сделает новый забор. Это будет современная площадка для занятий спортом для жителей города. Я так понимаю, что она будет в свободном доступе».

Когда завершатся работы

Виталий Бунос рассказал, что вчера (25 августа) в Слуцк привезли все материалы — и деревянный забор, и новое покрытие. Также приехали две бригады рабочих, которые займутся укладкой и установкой. Срок выполнения работ зависит от погоды. Изначально планировалось сделать всё быстро — в течение недели, если не пойдут дожди. СПРАВКА «КУР'ЕРА». Мини-стадион возле СШ № 5 в Слуцке был построен в конце 2004 года. Но активно играть молодёжь на нём начала после зимы — в апрельские дни 2005 года. Стадион был построен на деньги, выделенные УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) ради развития детского футбола.

За эти десять лет мини-стадион отработал своё на все 100%. Если посчитать, сколько здесь за всё время прошло футбольных баталий, то счёт идёт на тысячи. Слуцкий интернет-форум slutsk.net проводил здесь турниры по дворовому футболу, играли ребята из ФК «Слуцксахар» (ныне «Слуцк»), школьные команды и просто ребята со дворов.