Какие развивающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Семейный центр «Милея» приглашает родителей и детей в возрасте от 11 месяцев и до 6 лет посещать наш центр в новом учебном году.
У нас талантливые педагоги, для которых каждый ребёнок — уникальный и неповторимый.
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Мы прививаем детям любовь к учёбе и знаниям!
Наш сайт: http://mileya.by/
Наша группа во «ВКонтакте» — здесь.
Наша страница в Instagram — здесь.
Наши адреса:
- г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 69А, пом. 1.
- г. п. Старобин, ул. Коржа, д. 9А.
- г. Любань, ул. Первомайская, д. 28−1.
Телефоны для справок: +375 29 703 72 73; +375 29 163 76 61.
Семейный центр «Милея» предлагает следующие виды услуг:
- Развивающие занятия для детей от 11 месяцев до 2 лет, группа «Лепета».
- Развивающие занятия для детей от 2 до 3 лет, группа «Ручеёк».
- Развивающие занятия для детей от 3 до 4 лет, группа «Развиваша».
- Развивающие занятия для детей от 4 до 5 лет, группа «Разумейка».
- Развивающие занятия для детей от 5 до 6 лет, группа «Дошколёнок».
- Фитнес для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет.
- Детский психолог.
- Логопед, учитель-дефектолог.
- Испанский язык для начинающих и продолжающих, для взрослых.
ИП Фурс С.С. 192 753 698
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