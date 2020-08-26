Какие развивающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Семейный центр «Милея» приглашает родителей и детей в возрасте от 11 месяцев и до 6 лет посещать наш центр в новом учебном году.

У нас талантливые педагоги, для которых каждый ребёнок — уникальный и неповторимый.

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Мы прививаем детям любовь к учёбе и знаниям!

Наш сайт: http://mileya.by/ Наша группа во «ВКонтакте» — здесь. Наша страница в Instagram — здесь. Наши адреса: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 69А, пом. 1.

г. п. Старобин, ул. Коржа, д. 9А.

г. Любань, ул. Первомайская, д. 28−1. Телефоны для справок: +375 29 703 72 73; +375 29 163 76 61.

Семейный центр «Милея» предлагает следующие виды услуг:

Развивающие занятия для детей от 11 месяцев до 2 лет, группа «Лепета».

Развивающие занятия для детей от 2 до 3 лет, группа «Ручеёк».

Развивающие занятия для детей от 3 до 4 лет, группа «Развиваша».

Развивающие занятия для детей от 4 до 5 лет, группа «Разумейка».

Развивающие занятия для детей от 5 до 6 лет, группа «Дошколёнок».

Фитнес для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет.

Детский психолог.

Логопед, учитель-дефектолог.

Испанский язык для начинающих и продолжающих, для взрослых.

ИП Фурс С.С. 192 753 698