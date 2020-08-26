Какие развивающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

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Семейный центр «Милея» приглашает родителей и детей в возрасте от 11 месяцев и до 6 лет посещать наш центр в новом учебном году.

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

У нас талантливые педагоги, для которых каждый ребёнок — уникальный и неповторимый.

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Мы прививаем детям любовь к учёбе и знаниям!

Наш сайт: http://mileya.by/

Наша группа во «ВКонтакте» — здесь.

Наша страница в Instagram — здесь.

Наши адреса:

  • г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 69А, пом. 1.
  • г. п. Старобин, ул. Коржа, д. 9А.
  • г. Любань, ул. Первомайская, д. 28−1.

Телефоны для справок: +375 29 703 72 73; +375 29 163 76 61.

Семейный центр «Милея» предлагает следующие виды услуг:

  • Развивающие занятия для детей от 11 месяцев до 2 лет, группа «Лепета».
  • Развивающие занятия для детей от 2 до 3 лет, группа «Ручеёк».
  • Развивающие занятия для детей от 3 до 4 лет, группа «Развиваша».
  • Развивающие занятия для детей от 4 до 5 лет, группа «Разумейка».
  • Развивающие занятия для детей от 5 до 6 лет, группа «Дошколёнок».
  • Фитнес для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет.
  • Детский психолог.
  • Логопед, учитель-дефектолог.
  • Испанский язык для начинающих и продолжающих, для взрослых.

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

Какие развиающие занятия проводит для детей семейный центр «Милея»

ИП Фурс С.С. 192 753 698

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