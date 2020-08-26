«Давайте не думать лозунгами». О чём говорил председатель Слуцкого райисполкома на педагогической конференции

В среду, 26 августа, на районной педагогической конференции Андрей Янчевский выступил с приветственным словом перед учителями и специалистами образования Случчины.

Говоря о качестве и развитии системы образования на Случчине, председатель сказал: «Педагоги поддерживают достаточно высокий уровень образования в школах района, что подтверждает более 50 дипломов, завоёванных на олимпиадах, турнирах, конкурсах областного, республиканского и международного уровней.

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В этом году 8 учащихся района премированы специальным фондом президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи.

Радовали стабильные результаты на централизованном тестировании. Выпускников подготовили педагоги:

гимназии № 2 — Горбунова Ирина Владимировна,

средней школы № 11 — Сапежинская Светлана Иосифовна,

средней школы № 12 — Кравченко Галина Анатольевна".

Андрей Янчевский косвенно упомянул и ситуацию в стране: «Педагоги должны оставаться вне политики. Ваше призвание — учить. Ваша первоочередная задача — начать учебный год спокойно и уверенно. Дети наши должны учиться. В непростых условиях они выполняют профессиональный долг, защищают интересы наших детей, обеспечивают, воспитывают, обеспечивают детство в нашей стране.

Давайте не думать лозунгами, а трезво ежеминутно беречь каждую жизнь каждого белоруса. Берегите себя и своих близких, не делайте шагов к эскалации враждебности в обществе.

Ведь от того, что вы, педагоги, дадите молодёжи, что вы им закладываете в сознание и души, зависит не только их гражданская позиция, но и благополучие всего нашего общества".

Также он остановился на вопросах охраны детства, профилактики социального сиротства и асоциальных проявлений среди учащейся молодёжи, обеспечении государственной поддержки и защиты прав детей. Подчеркнул важность организации профилактической работы с семьями, с родителями детей.