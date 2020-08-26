В частный сектор на Зелёной в Слуцке стекает вся вода с улицы. И это не единственная проблема

В редакцию «Кур'ера» обратились случчанки Ольга Федорович и её мама Зоя Викторовна. Они живут в половине дома в частном секторе на улице Зелёной. Жителям этого квартала приходится нелегко: их заливает, иногда им блокируют ворота, а зимой иногда нельзя выйти на улицу. Что на это отвечают власти.

Проблемы с водой

На улице Зелёной до перекрёстка с улицы Чехова с одной стороны стоят девятиэтажки, а с другой — частный сектор. На стороне девятиэтажек есть хороший тротуар и газон, а со стороны частных домов — только узкая песчаная обочина.

Когда на улице Зелёной построили квартал девятиэтажек, улицу «подняли», а частный сектор — нет. В результате частные дома оказались в «яме»: ниже уровня дороги. И дождевая вода с проезжей части ручейками стекает во дворы. «Всё с улицы льётся во двор. Вода заливается под наш старый деревянный дом, он гниёт, — рассказывает Ольга Федорович. — Мы свою половину двора немного приподняли, подсыпали песок. Но течёт со стороны соседей, которые в своей половине дома не живут и песок не подсыпали. Соседу из другого дома льёт в огород и подмывает забор. Он пытался чем-то его укреплять, но это бесполезно, потому что вода всё вымывает».

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Проблемы с машинами

На песчаной обочине плотно стоят машины не только жителей частного сектора, но и вообще всех желающих. «Нам ГАИ сказала, что здесь нет никаких ограничений, чтобы ставить машины. Могут все ставить, кто захочет», — говорит Ольга. Машины портят обочину, оставляют в ней ямы, развозят колёсами песок, который жильцам приходится снова подсыпать.

Однажды кто-то своим автомобилем заблокировал ворота Федоровичей. «Муж утром не смог выехать со двора и побежал через дворы на остановку, чтобы его подобрали, — рассказывает Ольга. — Кто-то поставил свою машину, и мы не смогли открыть ворота, чтобы наша машина могла выехать со двора. А вызывать ГАИ уже не было времени».

Эти же машины мешают ходить по обочине. А если хочешь перейти на тротуар, они создают опасность, потому что закрывают обзор.

«Утром ребёнка боюсь отпускать в школу. Машины стоят на обочине, нужно обойти их и выйти на проезжую часть, чтобы посмотреть, едет ли кто-то. А водители носятся здесь 60 километров в час», — говорит Ольга.

Проблемы со снегом

Зимой 2019/2020 снега не было, так что жителям квартала на Зелёной повезло. В остальные годы, когда улицу чистят от снега, его сбрасывают именно на эту обочину, прямо людям под калитки.

«Ты не можешь даже открыть калитку наружу, — говорит Ольга. — Мы сделали специально, чтобы наша калитка открывалась внутрь двора. Соседи через наш двор просили пройти, потому что у них настолько была забросана снегом калитка, что они не могли её открыть. О том, чтобы зимой ребёнку пройти в школу по этой стороне улицы, даже и речи быть не может».

Власти ответили, что тротуар построят, если будут деньги

Этим летом жильцы квартала написали коллективное обращение в Слуцкий райисполком, где объяснили, зачем им нужен тротуар.

Чиновники ответили, что сейчас проектируется новая фекальная канализация именно на этом участке улицы Зелёной. После переустройства канализации планируется установить дорожный борт, ливневую канализацию и тротуар (если это возможно). «При условии финансирования проект будет реализован в 2021—2022 годах», — пишет райисполком.

В этом ответе жильцов не устраивает фраза «при условии финансирования». Потому что непонятно, будет ли это финансирование или они и дальше будут терпеть неудобства.

Кроме того, ГАИ ответила жильцам, что их обочина — шириной 2,5 метра и без ям.