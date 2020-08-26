Педагогическая конференция в Слуцке. Посмотрите, кто в ней участвовал (фото)

Глеб Рулёв
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В среду, 26 августа, в городском Доме культуры прошла конференция педагогических работников Слуцкого района. Публикуем фото её участников.

Фотографии: Глеб Рулёв

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1 Авторы комментариев
Pravda Авторы недавних комментариев
Pravda
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Pravda

Вышли на митинг и что они хотели этим показать? Политика и дети не совместимы! Я поддерживаю Лукашенко, не хотите работать, вы свободны! Дети не должны впитывать только вашу правду!!! Дети в школу идут получать знания, но никак ваши интрижки!!! Вы считаете, что Тихановская, которая уехала в Литву и призывает каждый раз на митинги и готова страну продать за три копейки, она права и вы ее поддерживаете? Тогда вам нужно быть подальше от нашего подрастающего поколения!!!

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26 августа 2020 20:29