Генпрокуратура РБ создала комиссию, которая проверит заявления белорусов о насилии со стороны силовиков

В межведомственную комиссию вошли представители Генпрокуратуры, СК, МВД, Государственного комитета судебных экспертиз, а также депутаты, — пишет «Комсомольская правда».

Генеральная прокуратура сообщила, что подразделения СК ведут доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств во время несанкционированных массовых мероприятий.

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Задача следователей — установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях силовиков при задержании, доставке и содержании в ЦИП и ИВС граждан, которые участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях.

В помощь Следственному комитету создана межведомственная комиссия под эгидой Генпрокуратуры.