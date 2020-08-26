Глава БПЦ извинился, что поздравил Лукашенко с победой. Теперь у БПЦ новый глава

Синод Русской православной церкви освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда, передаёт «Медуза».

Как пояснил Легойда, Павел сам попросил об освобождении от должности. Теперь он назначен главой Кубанской митрополии. Экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

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На заседании Синода, передаёт «Интерфакс», также были одобрены действия митрополита и других клириков церкви в Беларуси, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия.

Митрополит Павел был экзархом всея Беларуси с 2013 года.

Павел на следующий день после президентских выборов в Беларуси, вслед за патриархом Кириллом, поздравил Александра Лукашенко с победой. Позже, как заявляли в его пресс-службе, увидев видеозаписи жёстких действий ОМОНа при разгоне протестующих, он попросил прощения за поздравление. Впоследствии митрополит призывал Лукашенко остановить насилие, а протестующих — не подстрекать милицию.

СПРАВКА. Владыке Вениамину 51 год, родом из Лунинца Брестской области. Это первый митрополит-белорус. Он окончил факультет радиофизики и электроники Белорусского государственного университета, служил в армии. Затем владыка учился в Минской духовной семинарии, а, как сообщается на сайте Борисовской епархии, по окончании третьего курса семинарии подал прошение и был принят в число братии Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Митрополит также окончил Минскую духовную академию с учёной степенью кандидата богословия.

Митрополит в 2010 году был избран епископом Борисовским, викарием Минской епархии, был председателем Издательского совета Белорусского экзархата, председателем новообразованного Синодального отдела религиозного образования и катехизации и заместителем председателя Церковного суда Белорусского экзархата, а в 2014 году он стал Преосвященным Борисовским и Марьиногорским и был введён в состав Синода Белорусского экзархата с правом голоса.