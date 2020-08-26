После мартовских скачек к концу весны белорусский рубль восстановил силы и отыграл у иностранных валют несколько очков. Казалось, что сбережениям ничего не угрожает: у многих отпуска отменились из-за закрытых границ, да и самые жаркие события этим летом — в Беларуси. Но вот доллар снова пошел в рост и стучит в потолок в надежде его пробить. Разбираем, почему это случилось и чего ждать в ближайшем будущем.

1. Весной экономисты в один голос говорили, что сильно рубль не подешевеет. Они ошиблись?

С начала года рубль упал по отношению к доллару на 23,73%. На торгах 25 августа один доллар оценивался в 2,6028 рубля. Несмотря на ускорение падения, он еще не достиг мартовского исторического максимума в 2,6396 рубля за доллар.

Реклама

Во время мартовских и последующих скачков валютных курсов эксперты предполагали, что с налаживанием ситуации после пандемии коронавируса белорусский рубль обретет уверенность и немного отыграет падение по отношению к другим валютам. Помешать такому исходу могла вторая волна заболевания и связанные с ней экономические трудности. Но тогда никто не мог предполагать, какие события будут происходить в Беларуси после президентских выборов.

А после выборов произошло вот что — возросло недоверие значительной части населения к оглашенным результатам выборов, усиленное непринятием общественностью массовых задержаний и жестоких действий со стороны представителей некоторых силовых ведомств, отсутствие осуждения таких действий представителями власти, продолжение репрессий в отношении тех, кто высказывает свою точку зрения, отличную от официальной.

2. А при чем недоверие к курсу валют?

Недоверие со стороны общественности распространилось на многие государственные институты. А вместе с ними и на экономику, включая снижение доверия к национальной валюте.

В таких условиях население всячески старается себя обезопасить от возможных рисков. Вкупе с этим экономическая неопределенность вынуждает готовиться к худшему как людей, так и бизнес. Реакция соответствующая — компании, которые рассчитываются с поставщиками в валюте и имеют валютные кредиты, вероятно, стараются запастись долларами или евро заранее, среди населения усилились девальвационные ожидания и желание укрепить подушку безопасности. Следовательно, те, у кого есть запас рублей, пусть и небольшой, стараются перевести их в более стабильную валюту. Это приводит к повышенному спросу на валютном рынке. Что, естественно, сказывается на курсах.

По оценкам Нацбанка, фундаментальных факторов для происходящего на валютном рынке нет. «Единственная причина — негативные ожидания», — так комментировал ситуацию член правления Нацбанка Дмитрий Мурин. В некоторые дни, по его словам, спрос на иностранную валюту в три раза превышал обычный.

— По косвенным признакам, сейчас валюту покупают все — и население, и предприятия, и сами банки. Точнее, та часть населения и те предприятия, у которых для этого есть свободные рубли, — добавляет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

3. Все же — это девальвация или «плавающий» курс, зависящий от спроса и предложения?

Эксперт склоняется к тому, что происходящее в эти дни не стоит называть девальвацией. Это явление, которое называют плавающим курсом.

Из недавних примеров девальвации он вспоминает декабрь 2014 года, когда курс рубля одномоментно вырос на 30%. А также скачки курсов в 2011 году.

В этом году курсы валют меняются временами ощутимо и неприятно, но это происходит плавно, с перебивками на усиление рубля.

При этом Нацбанк не планирует вводить какие-либо ограничения на валютном рынке. Это принесло бы обратный эффект, отмечал Мурин. Нацбанк также принимает меры для обеспечения обменных пунктов наличными для «осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом» и призвал коммерческие банки устанавливать курсы «взвешенно и экономически обоснованно».

4. Где предел у этого пике?

Ситуация в Беларуси характеризуется неопределенностью. А политическая нестабильность и туманность перспектив неизбежно сказываются на экономике. Остается открытым вопрос, как разрешится конфликт между действующей властью и не доверяющей ей частью общества, будет ли налажен диалог и когда это случится. Следовательно, зависли вопросы о настроениях и намерениях инвесторов, местного крупного и малого бизнеса, непосредственно населения, кредиторов и международных финансовых институтов.

Валютный рынок как составляющая экономики зависит от происходящих процессов, поэтому сказать сегодня, до какой отметки способен опуститься курс рубля, невозможно — это будет лишь фантазией.

Тем не менее спрос на валюту продолжает влиять на этот рынок.

— Сейчас все упирается в платежеспособный спрос. Если говорить о населении, на конец июля срочных рублевых депозитов было примерно 5 млрд рублей. Из них одна треть была отзывной. То есть примерно 1,5 млрд рублей — таким может быть спрос на валюту со стороны населения, — комментирует Вадим Иосуб. — Однако многое будет зависеть от спроса на валюту со стороны компаний и банков, а также от того, сколько Нацбанк будет готов потратить на поддержание курса рубля.

5. Что же сейчас делать со своими сбережениями?

На этот вопрос эксперт отвечает коротко: «Хранить сбережения в белорусских рублях не имеет смысла». Впрочем, банки могут попробовать удержать вкладчиков новыми рублевыми продуктами с более привлекательными ставками.

Тем не менее со временем давление спроса на иностранную валюту на стоимость рубля может ослабнуть.

По оценке экономиста, так как население богаче не стало, вероятно, для покупки валюты люди снимают рубли с вкладов и переводят сбережения в валюту. Через какое-то время картина может измениться в обратную сторону — люди, которым будет недоставать на жизнь, потихоньку начнут нести в обменники доллары и евро, как делали это на протяжении нескольких прошлых лет.