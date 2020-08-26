Свекровь была ошарашена: адвокат обещала другой результат. Финал истории о разводе случчанки

Заключительная часть истории о разводе случчанки. Недолго музыка играла, как говорится. Пришло новое послание из суда. Что можно ещё делить, если уже всё поделено?Ах, да. Остатки имущества, оставленные мне с барского плеча: кухонная плита, единственная вещь на кухне, которую не достали из встроенной кухни при первом разделе и … окна. А что можно ещё придумать делить в пустой квартире?

Начало истории:

Они больше ничего у меня не заберут

На этот раз я разозлилась. Нет, нет и ещё раз нет! Я буду сражаться до конца. Потому что опыт показал, что хоть всё отдай — всё равно не поможет.

Я очень переживала, что по судам всё это время ходили со мной мои родители. С одной стороны, хотелось сберечь их нервы, с другой — было очень стыдно за свой выбор. За то, что теперь вот так… Отвечаю не только я. Мои близкие тоже втянуты.

Мы подготовились основательно. Было прочитано много информации — кодексы, статьи, форумы. Ведь иногда по незнанию сказанное слово может в суде обернуться против тебя.

Дорогой адвокат и желание расправы

Свекровь с самого начала ходила с адвокатом. И очень ей доверяла. Конечно, первый раздел так феерично прошёл. Но прошёл он не благодаря адвокату, а моему согласию скорее закончить процесс и отдать всё.

Адвокат, дама с огромным опытом и стажем, знала, конечно, знала, что ничего не выгорит в этот раз. Но, видимо, тоже решила, что можно хорошо подзаработать на диком желании расправы, которое так сильно овладело свекровью.

Когда в конце была посчитана сумма, которую свекровь заплатила адвокату, мы ахнули. Это была огромная, несоизмеримая сумма.

Кто-то сказал ей, что лучше бы на внучку потратили.

— Нет, я лучше адвокату отдам.

Не помню точно, сколько было заседаний, но суд был на нашей стороне и ни копейки свекрови не присудил. Она ещё, кстати, требовала возместить ей расходы на адвоката. В конечном итоге мы суд выиграли, потрепав себе ещё немного нервов.

Бесконечные суды и нервы

И тут приходит письмо о том, что свекровь хочет продлить срок исковой давности и оспорить решение суда. И делать это можно только через суд. Заседание состоялось. Свекровь сетовала, что не успела подать новый иск. Хотя на самом деле, я думаю, просто придумала новый план мести.

Решение суда было положительное. Ей продлили срок. Далее заявление было подано в Минский областной суд с жалобой на неверное решение нашего местного суда, ну и, собственно, опять взыскание денег.

Деньги, деньги, деньги… Как же долго тянулась вся эта история! Год судов и заявлений закончился и начался новый. Казалось, конца просто не видно. Нервы были истрёпаны у всех. Пришло письмо из Минского областного суда. Надо ехать…

Свекровь была ошарашена и потеряна: её любимый адвокат обещала другой результат

На заседание свекровь приехала одна! Никто не приехал с ней. Ни хвалёный на весь город адвокат, исправно выставляющий ей счета за работу, ни сын, из-за которого весь сыр-бор, ни муж.

Я приехала с отцом. Как назло из всех дел, прочитанных в суде, наше было последнее. И мы сидели с 8 утра до 14 часов, выслушивая разные судебные процессы. Чего только я там не наслушалась!

И вот 15.00. Пустой зал. Только мы втроём и судьи. Свекровь не может связать и пары слов. Адвоката рядом нет, поддержки — тоже.

Я встаю, собираю в себе последние силы и прошу не менять решение нашего местного суда. Суд удаляется.

И знаете что? Свекровь кричит, что внучка не её и не надо было, извините меня, ноги расставлять. Я думала, мой отец разорвёт её на месте. А мне так за дочку было обидно, ведь она так похожа на свекровь и бывшего мужа.

Решение суда: оставить без изменений. Мы вышли. Радости не было. Мы изменились за это время. Стали другими. Этот жизненный урок навсегда оставил неизгладимый след в наших душах. Но мы стали мудрее, серьёзнее и старше.

Свекровь была ошарашена и потеряна: её любимый адвокат обещала другой результат. Она вышла на улицу и не знала, куда идти. А мне в ту секунду так стало её жаль. Правда. Ведь свекровь была одна. Это так важно быть не одной в такие моменты. Так важно иметь поддержку близкого человека. Важнее любых денег. Она так и осталась стоять. Я ещё долго оборачивалась, а она всё стояла. Очень жаль, что жизнь её так ничему не научила…

Алёна К., @alenka_ta_pchelka

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad .







