Несчастный случай произошёл на полигоне по утилизации ТБО Слуцкого ЖКХ в деревне Лесище в четверг, 20 августа. Мужчина (1970 года рождения), который погиб, работал на предприятии электромонтёром.

По информации «Кур'ера», около 14 часов 20 августа двое рабочих ремонтировали (а именно заменяли) гусеничную ленту бульдозера. Крановщик перенёс ленту с помощью крана и опустил её рядом с бульдозером. Гусеница была в согнутом состоянии.

Реклама

В момент, когда ленту отцепили от строп крана и она стала распрямляться, мимо проходил электромонтёр. Гусеница сбила его с ног и ударила по голове. От удара мужчина погиб на месте.

В Слуцком райотделе Следственного комитета «Кур'еру» подтвердили гибель сотрудника ЖКХ и добавили, что по данному факту проводится проверка.