Сейчас на сайте инспекции Министерства по налогам и сборам по Слуцкому району значится, что должность начальника вакантна.

Предыдущий начальник инспекции Андрей Ежелый возглавлял инспекцию в течение 9 лет. Он был назначен на эту должность в сентябре 2011 года и проработал на ней до 31 июля 2020 года. До 2011 года Ежелый работал заведующим юридическим сектором этой же инспекции.

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При Андрее Ежелом в сентябре 2017 года к ИМНС по Слуцкому району были присоединены инспекции из двух районов — Стародорожского и Копыльского, в которых находятся управления по работе с плательщиками.

По итогам работы в 2019 году инспекция МНС по Слуцкому району признана победителем смотра-конкурса «Лучшая инспекция МНС среди районов Минской области».

Сейчас обязанности начальника исполняет Ольга Кобель, первый заместитель начальника инспекции. Когда у Слуцкой ИМНС появится новый руководитель, пока неизвестно.