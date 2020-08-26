Как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах (сколько у вас за это спишут)

Отдел новостей
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Комиссии по карточкам периодически меняются, и, как правило, не в пользу клиента. Одна из популярных услуг — снятие наличных. Платить за неё не нужно, когда снимаешь деньги в своём банкомате или банкомате банков-партнёров. TUT. BY выяснил, как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах и какой их размер на сегодняшний день.

Напомним, при снятии денег с личных дебетовых карт в банкоматах и кассах своих банков плата не удерживается. Информация по остальным случаям — в таблице.

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В каких банках изменились комиссии в течение последних шести месяцев:

  • Белгазпромбанк — увеличился минимум с 1 BYN до 2 BYN. Эту комиссию придётся заплатить независимо от суммы снятия;
  • БПС-Сбербанк — увеличилась комиссия при снятии со счёта в бел. рублях иностранной валюты. Раньше к 4% от суммы в таких случаях прибавлялось 1,5%, теперь — 3%.
  • Банк Дабрабыт — при снятии в банкоматах других банков комиссия вместо 2% от суммы, мин. 4 BYN стала 3%, мин. 5 BYN.
Название банка Комиссия при снятии в «чужих» банкоматах Комиссия при снятии в устройствах банков-партнёров
Белагропромбанк 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB Без комиссии.

Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк
Беларусбанк 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUB.

По картам для использования только в Беларуси — 2,5%, мин. 0.50 BYN.

 Без комиссии в БПС-Сбербанке и Белагропромбанке
Белинвестбанк 2,5% от суммы, мин. 2 BYN, 3 USD/EUR или 200 RUB Для карт Mastercard и Visa без комиссии в банкоматах Беларусбанка, Белагропромбанка и МТБанка.

Для БЕЛКАРТ — только в Беларусбанке и Белагропромбанке.
БПС-Сбербанк 4%, мин. 5 BYN.

По счетам в бел. рублях, если операция проводится в иностранной валюте, комиссия увеличивается на 3%.

 Без комиссии.

Беларусбанк, банки группы Сбербанка России, кроме Сбербанка России (Украина), там комиссия — 50 гривен.
Белгазпромбанк Visa Electron/Mastercard Standard / Visa Classic/Mastercard World — 3,5% от суммы, мин. 2 BYN.

Mastercard или Visa Gold — 3%, мин. 2 BYN

Visa Platinum — 2% от суммы, мин. 2 BYN

 Без комиссии.

Газпромбанк (Aкционерное общество), МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белагропромбанк.
Банк Дабрабыт 3%, мин.5 BYN.

Комиссия не взимается по пенсионным картам и «Матуля» (в пределах лимита 200 BYN в месяц)

 Не взимается оплата за снятие в банкоматах Белгазпромбанка и РРБ-Банка.

В банках-партнёрах (Альфа-Банк, Абсолютбанк, СтатусБанк) по картам в пакетах «классический», «премиальный» и «эксклюзивный» комиссия — 2% от суммы, мин. 5 BYN.

Для пенсионных карт и «Матуля» в этих банках — без комиссии.
БСБ Банк 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте). Без комиссии.

Альфа-Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, Идея Банк, РРБ-Банк, Технобанк.

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