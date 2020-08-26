Как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах (сколько у вас за это спишут)

Комиссии по карточкам периодически меняются, и, как правило, не в пользу клиента. Одна из популярных услуг — снятие наличных. Платить за неё не нужно, когда снимаешь деньги в своём банкомате или банкомате банков-партнёров. TUT. BY выяснил, как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах и какой их размер на сегодняшний день.

Напомним, при снятии денег с личных дебетовых карт в банкоматах и кассах своих банков плата не удерживается. Информация по остальным случаям — в таблице.

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В каких банках изменились комиссии в течение последних шести месяцев:

Белгазпромбанк — увеличился минимум с 1 BYN до 2 BYN. Эту комиссию придётся заплатить независимо от суммы снятия;

БПС-Сбербанк — увеличилась комиссия при снятии со счёта в бел. рублях иностранной валюты. Раньше к 4% от суммы в таких случаях прибавлялось 1,5%, теперь — 3%.

Банк Дабрабыт — при снятии в банкоматах других банков комиссия вместо 2% от суммы, мин. 4 BYN стала 3%, мин. 5 BYN.