Как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах (сколько у вас за это спишут)

Комиссии по карточкам периодически меняются, и, как правило, не в пользу клиента. Одна из популярных услуг — снятие наличных. Платить за неё не нужно, когда снимаешь деньги в своём банкомате или банкомате банков-партнёров. TUT. BY выяснил, как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах и какой их размер на сегодняшний день.
Напомним, при снятии денег с личных дебетовых карт в банкоматах и кассах своих банков плата не удерживается. Информация по остальным случаям — в таблице.
В каких банках изменились комиссии в течение последних шести месяцев:
- Белгазпромбанк — увеличился минимум с 1 BYN до 2 BYN. Эту комиссию придётся заплатить независимо от суммы снятия;
- БПС-Сбербанк — увеличилась комиссия при снятии со счёта в бел. рублях иностранной валюты. Раньше к 4% от суммы в таких случаях прибавлялось 1,5%, теперь — 3%.
- Банк Дабрабыт — при снятии в банкоматах других банков комиссия вместо 2% от суммы, мин. 4 BYN стала 3%, мин. 5 BYN.
|Название банка
|Комиссия при снятии в «чужих» банкоматах
|Комиссия при снятии в устройствах банков-партнёров
|Белагропромбанк
|2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB
|Без комиссии.
Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк
|Беларусбанк
|2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUB.
По картам для использования только в Беларуси — 2,5%, мин. 0.50 BYN.
|Без комиссии в БПС-Сбербанке и Белагропромбанке
|Белинвестбанк
|2,5% от суммы, мин. 2 BYN, 3 USD/EUR или 200 RUB
|Для карт Mastercard и Visa без комиссии в банкоматах Беларусбанка, Белагропромбанка и МТБанка.
Для БЕЛКАРТ — только в Беларусбанке и Белагропромбанке.
|БПС-Сбербанк
|4%, мин. 5 BYN.
По счетам в бел. рублях, если операция проводится в иностранной валюте, комиссия увеличивается на 3%.
|Без комиссии.
Беларусбанк, банки группы Сбербанка России, кроме Сбербанка России (Украина), там комиссия — 50 гривен.
|Белгазпромбанк
|Visa Electron/Mastercard Standard / Visa Classic/Mastercard World — 3,5% от суммы, мин. 2 BYN.
Mastercard или Visa Gold — 3%, мин. 2 BYN
Visa Platinum — 2% от суммы, мин. 2 BYN
|Без комиссии.
Газпромбанк (Aкционерное общество), МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белагропромбанк.
|Банк Дабрабыт
|3%, мин.5 BYN.
Комиссия не взимается по пенсионным картам и «Матуля» (в пределах лимита 200 BYN в месяц)
|Не взимается оплата за снятие в банкоматах Белгазпромбанка и РРБ-Банка.
В банках-партнёрах (Альфа-Банк, Абсолютбанк, СтатусБанк) по картам в пакетах «классический», «премиальный» и «эксклюзивный» комиссия — 2% от суммы, мин. 5 BYN.
Для пенсионных карт и «Матуля» в этих банках — без комиссии.
|БСБ Банк
|2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте).
|Без комиссии.
Альфа-Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, Идея Банк, РРБ-Банк, Технобанк.
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