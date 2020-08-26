Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 27 августа. Обзор

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Где в Слуцке нет пропаганды и манипуляций

Специальное обращение коллектива «Кур'ера» к своим читателям.

Об истории и значении национального флага

Случчане рассказали, зачем вышли на митинг

Один из символов Беларуси — национальный бело-красно-белый флаг — вновь оказался в центре общественного внимания. Тысячи белорусов выходят с ним на акции протеста, но у отдельных пропагандистов он до сих пор вызывает аллергию. Объясняем максимально просто, когда появился этот флаг, почему у него именно такие цвета и как он стал восприниматься не оппозиционным, а национальным.

Корреспонденты «Кур'ера» спросили у случчан, которые участвовали в митингах «За Лукашенко» и «Против насилия», зачем они вышли на улицу и что этим хотят сказать общественности.

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Споры о политике. Как не разрушить семью

Сейчас в каждом доме, дворе, магазине большая часть разговоров про итоги выборов и последовавшие за ними протесты, про то, что впереди. Люди спорят на эту тему, доказывают друг другу, что правы только они, обижаются и даже ругаются. Почему тема выборов и акций протеста ожесточила близких людей и как избежать конфликтов в семье, с детьми и близкими, размышляет психолог Марина Чижик.

Возможен ли бизнес на социальных проблемах

Легенда салігорскіх шахцёраў

Ягоды растут размером с куриное яйцо

Новое расписание движения железнодорожного транспорта через Слуцк

Социальное предпринимательство отличается от любого другого бизнеса, и не все знают, что это такое. Какой опыт успешен в Беларуси, а какой — нет и почему? Об этом «Кур'еру» рассказала случчанка, которая пыталась развивать на селе социальный проект.Да прафесійнага свята шахцёраў карэспандэнт «Кур'ера» пагутарыў з пенсіянерам Леанідам Булгакам, якога ў Салігорску памятаюць амаль усе супрацоўнікі «Беларуськалія» сталага ўзросту.Тамара Сушко из деревни Ракини Копыльского района 10 лет на пенсии. Она постоянная читательница газеты «Кур`ер». А сейчас стала участницей конкурса «Мой чудо-урожай» и поделилась с читателями секретами выращивания клубники.