Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 27 августа. Обзор

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Где в Слуцке нет пропаганды и манипуляций
Специальное обращение коллектива «Кур'ера» к своим читателям.
Об истории и значении национального флагаОдин из символов Беларуси — национальный бело-красно-белый флаг — вновь оказался в центре общественного внимания. Тысячи белорусов выходят с ним на акции протеста, но у отдельных пропагандистов он до сих пор вызывает аллергию. Объясняем максимально просто, когда появился этот флаг, почему у него именно такие цвета и как он стал восприниматься не оппозиционным, а национальным.
Случчане рассказали, зачем вышли на митинг
Корреспонденты «Кур'ера» спросили у случчан, которые участвовали в митингах «За Лукашенко» и «Против насилия», зачем они вышли на улицу и что этим хотят сказать общественности.
Споры о политике. Как не разрушить семью
Сейчас в каждом доме, дворе, магазине большая часть разговоров про итоги выборов и последовавшие за ними протесты, про то, что впереди. Люди спорят на эту тему, доказывают друг другу, что правы только они, обижаются и даже ругаются. Почему тема выборов и акций протеста ожесточила близких людей и как избежать конфликтов в семье, с детьми и близкими, размышляет психолог Марина Чижик.
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