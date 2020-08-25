«Когда стреляли колёса, сердце замирало». В деревне под Слуцком сгорел трактор

Во вторник днём, 25 августа, трактор сельхозпредприятия ехал по улице Братьев Басалыга в деревне Варковичи. В какой-то момент водитель увидел дым и остановился.



Люди попытались сами справиться с возгоранием с помощью огнетушителя, но у них ничего не получилось. Вызвали спасателей.

Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

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Сотрудники МЧС выехали на место и ликвидировали пожар. Тракторист не пострадал, а вот сельхозтехника выгорела полностью.

Очевидец Нина Пашковская рассказала в сообществе «Слуцкий Курьер»: «Зрелище было не из приятных. Мурашки по коже. А когда стреляли колёса, сердце замирало».