«Когда стреляли колёса, сердце замирало». В деревне под Слуцком сгорел трактор

Во вторник днём, 25 августа, трактор сельхозпредприятия ехал по улице Братьев Басалыга в деревне Варковичи. В какой-то момент водитель увидел дым и остановился.
Люди попытались сами справиться с возгоранием с помощью огнетушителя, но у них ничего не получилось. Вызвали спасателей.
Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.
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Сотрудники МЧС выехали на место и ликвидировали пожар. Тракторист не пострадал, а вот сельхозтехника выгорела полностью.
Очевидец Нина Пашковская рассказала в сообществе «Слуцкий Курьер»: «Зрелище было не из приятных. Мурашки по коже. А когда стреляли колёса, сердце замирало».
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