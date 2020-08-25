Над городом проходит грозовой фронт. Жители Слуцка прыгают через лужи (видео, фото)

Во вторник, 25 августа, над городом проходит грозовой фронт. Жители Слуцка знали про непогоду, но не все ожидали такого сильного дождя. Продавцы на рынке срочно прятали товар, сокрушаясь, что он намок.

Когда ливень стих, на дорогах остались огромные лужи. На пешеходных переходах дети и молодые люди перепрыгивали разливы дождевой воды, а вот остальным приходилось идти прямо по глубоким лужам. Уличная инфраструктура не справляется с такими потоками воды.