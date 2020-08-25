У предприятия «Слуцкие пояса» пока нет директора. Прежний - Лариса Тарасова - ушла на пенсию

С 1 июля обязанности директора РУП «Слуцкие пояса» исполняет Лилия Валетко. Она сообщила, что прежний директор Лариса Тарасова ушла на пенсию.

Лариса Тарасова — случчанка, она проработала на фабрике художественных изделий (которую в 1993 году переименовали в «Слуцкие пояса») 40 лет. Руководила предприятием более 12 лет. Когда будет назначен новый директор, пока неизвестно. При директоре Ларисе Тарасовой предприятие в 2012—2015 годах реализовало программу возрождения слуцкого пояса. Предприятие стало выпускать современные копии старинных поясов из Слуцкой персиарни.

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Эта программа помогла модернизировать производство на «Слуцких поясах» и сделать фабрику достопримечательностью города. Здесь установили скульптуры «Возрождение слуцкого пояса» и «Ткач». В здании предприятия заработал музей истории слуцких поясов.

Проектно-сметная стоимость работ по реконструкции фабрики составила более 56,5 млрд рублей до деноминации (примерно более $ 6 млн в эквиваленте).