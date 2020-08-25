У предприятия «Слуцкие пояса» пока нет директора. Прежний — Лариса Тарасова — ушла на пенсию

Отдел новостей
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Лариса Тарасова - больше не директор предприятия
Фото: БЕЛТА

С 1 июля обязанности директора РУП «Слуцкие пояса» исполняет Лилия Валетко. Она сообщила, что прежний директор Лариса Тарасова ушла на пенсию.

Лариса Тарасова — случчанка, она проработала на фабрике художественных изделий (которую в 1993 году переименовали в «Слуцкие пояса») 40 лет. Руководила предприятием более 12 лет. Когда будет назначен новый директор, пока неизвестно.

У предприятия «Слуцкие пояса» пока нет директора. Прежний - Лариса Тарасова - ушла на пенсию
Фото: Алесь Достанко
При директоре Ларисе Тарасовой предприятие в 2012—2015 годах реализовало программу возрождения слуцкого пояса. Предприятие стало выпускать современные копии старинных поясов из Слуцкой персиарни.

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Эта программа помогла модернизировать производство на «Слуцких поясах» и сделать фабрику достопримечательностью города. Здесь установили скульптуры «Возрождение слуцкого пояса» и «Ткач». В здании предприятия заработал музей истории слуцких поясов.

Проектно-сметная стоимость работ по реконструкции фабрики составила более 56,5 млрд рублей до деноминации (примерно более $ 6 млн в эквиваленте).

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Вслед за ней пусть идут и остальные работники- ведь перемен захотели. Перемены это чтоб все как при первом призеденте, только без первого президента. Но так не будет. Будет развал, увольнения «эффективными менеджерами» от опозишнЧерез пол года спасибо Свете скажете

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25 августа 2020 13:24