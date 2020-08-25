«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»… Как в Слуцке пройдут торжественные линейки 1 сентября

В этом году в минских школах из-за эпидемиологической ситуации торжественные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников.

Как рассказал «Кур'еру» Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, в слуцких школах линейки пройдут традиционно. Каждая школа будет сама определять время начала мероприятий. Линейки будут проходить не для всех классов сразу. Будет по несколько линеек.

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Первый урок будет посвящён теме «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Затем пройдут классные часы, а после них — по паре уроков в каждом классе.