Как мужчина оторвал сотруднику ГАИ погон, а его тёща ударила инспектора по голове диском от культиватора (+ видео)

Подробности случившегося в Рогачёвском районе рассказали в пресс-службе МВД.

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Инцидент произошёл в начале августа. В милицию поступила информация, что по посёлку на Audi ездит пьяный. Наряд ГАИ не обнаружил автомобиль и направился опрашивать заявителя.

«Во время беседы разыскиваемый автомобиль проехал мимо экипажа и был остановлен милиционерами. За рулём действительно находился мужчина, лишённый водительского удостоверения, но он оказался трезвым. Хозяин иномарки сидел рядом. В итоге было принято решение составить протоколы на обоих сельчан: в отношении водителя — за управление транспортным средством без прав, а в отношении хозяина — за передачу управления», — рассказали в Рогачёвском РОВД.

Наблюдавший за разбирательством заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение. Причиной тому стала затаённая обида — мужчину в этом году лишили прав за пьяное вождение. Теперь он требовал от сотрудников ГАИ применить такую же меру и в отношении задержанных правонарушителей.

Сельчанина просили успокоиться, но тот оказал активное сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась 54-летняя тёща, которая взяла металлический диск от культиватора и ударила инспектора, причинив ему телесные повреждения.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Действиям мужчины также будет дана правовая оценка.