«Работникам есть что терять». Останавливать работу Слуцкого сыродельного комбината не будут

Cырьё на Слуцкий сыродельный комбинат поставляют 118 хозяйств. Чем обернётся для аграриев остановка предприятия хотя бы на день, рассказал Александр Герасимёнок, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Он отмечает, труд тысяч сельчан не будет оплачен. Не принесут домой зарплату, а она здесь достойная, и более трёх тысяч рабочих и специалистов акционерного общества и его филиалов. Такую версию развития событий на комбинате отвергают напрочь, пишет «Беларусь сегодня».

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«Производственный процесс идёт в штатном режиме. Работникам есть что терять, и ни на какие необдуманные шаги они не пойдут. В среднем перерабатываем в сутки 1820 тонн молока», — сказал Александр Герасимёнок. И добавил, что продукция отправляется в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе осваивается китайский рынок.

Как отметил Олег Козленко, начальник планового отдела ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», остановиться — значит потерять выгодные контракты и подставить своих партнёров, а также работников сельхозфилиалов, инвестором для которых стало ОАО.

«Постоянно оказываем помощь денежными средствами. Свежий пример: оплата ГСМ и техники на уборке. Закупка запчастей идёт через наше централизованное снабжение, чтобы исключать посредников в поставках. Остановка предприятия скажется немалой брешью и в бюджете района. Так, за прошлый год денежные выплаты по налогам составили 5611 тысяч рублей. А это зарплаты медиков, педагогов, работников культуры и соцобеспечения, пенсии», — добавил Олег Козленко.