Запретить родительские собрания, удлинить перемены… Минздрав опубликовал правила на новый учебный год

Минздрав опубликовал методичку на новый учебный год с рекомендациями организации образовательного процесса в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса.

Так, среди прочего перед началом учебного года в учреждениях должны разработать и утвердить определённый «План противоэпидемических мероприятий». Некоторые рекомендации Минздрава идут с пометкой ограничение либо запрет.

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Например, в Минздраве рекомендуют по возможности увеличить на 5 минут перемены и пересменки для того, чтобы проводить проветривания. В школах и вузах, где учатся в две смены — максимально их разграничить. А там, где всегда была только одна смена, если возможно, организовать вторую смену.

Максимально разграничивать учащихся администрация должна в гардеробах, столовых, коридорах. Не проводить массовые мероприятия, совместные поездки и походы в музеи.

В Минздраве подчёркивают, по возможности следует исключить пользование общими телефонами, компьютерами, наушниками в лингафонных кабинетах. Если это невозможно, дезинфицировать всё оборудование перед и после использования.

Также в ведомстве ратуют за ограничение и даже полный запрет родительских собраний, встреч педагогов с родителями и педсоветов, где собирается более пяти человек. Все совещания — в формате видеоконференций.

Также из школ и вузов никуда не пропадут термометрия и бесконтактные методы приветствия, как и недопуск людей с признаками ОРВИ.

Прочитать документ полностью можно здесь.