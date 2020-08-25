Как теперь работают стоматология, женская консультация и другие медучреждения в Слуцке

Так как заболеваемость COVID-19 упала, медицинские учреждения в Слуцке поэтапно входят в прежний режим работы.
Как работает стоматология
В начале июля в Слуцкой стоматологической поликлинике работали только платное и ортопедическое отделения, людей лечили по направлению врача и острой боли. Сейчас работают все отделения.
Пациентов стараются записывать предварительно. Талонов в регистратуру, которые раньше выдавались утром на этот же день, сейчас пока нет. Поэтому нет таких больших утренних очередей, какие были до эпидемии. Хотя при необходимости человека запишут и с утра.
Как работает женская консультация
Женская консультация из кожвендиспансера уже переехала на прежнее место — в Слуцкую центральную районную больницу.
Профилактические осмотры в женской консультации пока не проводятся, врачи принимают пациенток с жалобами и заболеваниями.
Возобновлены ли плановые обследования и плановая госпитализация
Да. В Слуцкой ЦРБ уже давно возобновлены и плановые обследования, и плановая госпитализация.
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