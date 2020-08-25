Как теперь работают стоматология, женская консультация и другие медучреждения в Слуцке

Так как заболеваемость COVID-19 упала, медицинские учреждения в Слуцке поэтапно входят в прежний режим работы.

Как работает стоматология

В начале июля в Слуцкой стоматологической поликлинике работали только платное и ортопедическое отделения, людей лечили по направлению врача и острой боли. Сейчас работают все отделения.

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Пациентов стараются записывать предварительно. Талонов в регистратуру, которые раньше выдавались утром на этот же день, сейчас пока нет. Поэтому нет таких больших утренних очередей, какие были до эпидемии. Хотя при необходимости человека запишут и с утра.

Как работает женская консультация

Женская консультация из кожвендиспансера уже переехала на прежнее место — в Слуцкую центральную районную больницу.

Профилактические осмотры в женской консультации пока не проводятся, врачи принимают пациенток с жалобами и заболеваниями.

Возобновлены ли плановые обследования и плановая госпитализация

Да. В Слуцкой ЦРБ уже давно возобновлены и плановые обследования, и плановая госпитализация.