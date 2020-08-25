Жительница Слуцка: не забудьте про свои лозунги и улыбки, когда будете стоять в очередях в обменники и видеть растущие цены

Я не скрываю, что ждала этого дня. Совсем недавно мы обсуждали и рассматривали людей, которые приходили на митинги. Особенно впечатляли митинги и лозунги с трибуны за процветающую и стабильную страну.

Я против насилия, против боли и за наличие совести и сострадания. Сейчас, когда курсы валют уже скачут как лошади с каждым часом, тем, кто это все говорил, хочу сказать.

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Вы имейте совесть, имейте честь и достоинство не забыть о своих убеждениях, когда будете стоять в очередях в обменники или за снятием наличности в банкоматах, не забудьте свои лозунги и флаги, обязательно улыбайтесь, когда увидите растущие ценники, повышение цен на бензин, особенно когда ваша зарплата обесценивается с каждым днем, улыбайтесь как можно шире и радуйтесь, ведь вы за стабильную и процветающую страну!

Тем, кого заставляли идти на митинги, готово ли ваше начальство компенсировать вам сейчас вашу обесценивающуюся зарплату, добавить вам её? Вряд ли…

Несите свою идею и убеждения с высоко поднятой головой, с гордостью! Ведь вы этого очень хотели… а мечты должны сбываться!

Вспоминается хорошее выражение: «Бойтесь своих желаний — они могут исполнится!» 🙂

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