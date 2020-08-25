Периодически Белстат публикует доклады о социально-экономическом положении Минской области. «Кур'ер» выбрал несколько экономических показателей по Слуцкому району за последние шесть лет.

Про убыточные организации

Последние шесть лет, в период с января по май, максимальное количество убыточных организаций насчитывалось в 2016 году. Это составляло 30,3% от общего количества. В этом году всего лишь 8 организаций убыточны — 11% от общего количества. Однако сумма чистых убытков побила рекорд за последние 6 лет и составила 15,6 млн белорусских рублей.

Про запасы готовой продукции на складах предприятий

За основу взят доклад «Социально-экономическое положение Минской области за январь-июнь 2020 г.». Там данные о запасах готовой продукции приводятся на 1 июля. Несмотря на большую сумму в 107,2 млн рублей в этом году, большее перепроизводство наблюдалось в 2018-м. Тогда запасы готовой продукции превысили среднемесячный объём продукции на 22%.