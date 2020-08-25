«Не позволяйте себе становиться кабачками». Случчанка рассказала, почему работала всю беременность и вышла обратно сразу после родов

Вот уже больше года я нахожусь в декретном отпуске и хочу поделиться своей историей и рассуждениями по этому поводу.



Всю беременность я проскакала на ногах и работала. В декретный отпуск идти не хотела, хотя меня почти пинками выгоняли с работы. Я работаю в сфере обслуживания, и клиенты всегда меня жалели почему-то, предполагая, что моё начальство меня эксплуатирует по полной. Но это было не так.

Я ужасно боялась «расклеиться» и стать той самой, про которую в народе сочиняют мемы #яжемать, которой все должны и обязаны. Несмотря на то, что моё пузо почти лезло мне на нос, я вела максимально активный образ жизни. Возможно, эта мотивация была получена из моих страхов на жизненном опыте.

Часто, к сожалению, мне приходилось слышать истории, когда жена беременела, муж поглядывал на других, объясняя тем, что «моя совсем расползлась и расплылась». Что может быть хуже и обиднее для женщины, чем узнать, что твой муж за спиной поглядывает на других. Поэтому я твёрдо решила: ни при каких обстоятельствах не становиться овощем.

Я успевала всё и даже больше. Работать, ездить за рулём, ходить по магазинам, выбираться вечером на чай и так далее. В какой-то момент мне даже показалось, что энергии во мне стало гораздо больше, чем было до беременности. Так я и провела последнюю рабочую неделю и два выходных.

В первый день новой рабочей недели я уже уехала в роддом. Малыш родился здоровым и, как сказал врач, с богатырскими параметрами роста и веса. Неделю в роддоме — и домой.

Получая счастье и радость от материнства, я поняла, что меня распирает от энергии внутри, которая не получает выхода. Дома уже было переделано всё, что только можно было сделать, однако и это меня не спасало. Просидев так две недели, я поняла, что просто уже схожу с ума. Приняла решение, что в моём кругу слишком много знакомых, которые в своё время по каким-либо причинам ходили с грудничками везде, где им нужно было, и плевали они на чужое мнение, кто и что о них подумает.

Именно так и поступила я. Собрала в колясочку всё необходимое и вышла снова на работу. Первые пару месяцев жизни малыш или спал, или ел, в этот момент я и ловила возможность, чтобы заработать деньги и выплеснуть свою энергию. Я гордилась собой. Мне было приятно ощущать, что я умею тянуть много дел одновременно, как казалось бы, совмещая несовместимое. Приятно было понимать, что я независима от мужа. Мои клиенты всегда любили поумиляться с малыша, а я никогда не была против. Я не суеверная мать, и лицо сына никогда ни от кого не прятала, не обвешивала коляску булавками и не ходила с бубном вокруг.

Когда малышу исполнилось полгода, работать стало сложнее, ему требовалось больше внимания. Поэтому с ежедневной работой пришлось подзавязать. Я стала выходить дня три, четыре в неделю, когда с малышом мог остаться папа или бабушка.

Сейчас малышу год и 5 месяцев. На работу я хожу уже или с ним, или оставляю бабушке. Из-за того, что я его всегда везде с собой носила, ребёнок вырос абсолютно не пугливый и общительный. Он спокойно подойдёт к моим клиентам и начнёт с ними заигрывать или проситься на ручки, в то время когда детки моих знакомых боятся даже подойти к людям и устраивают истерики. Я горжусь, когда слышу слова о том, что мой ребёнок — интересный и общительный малыш, какая это редкость.

Знаете, я считаю, что многие женщины во время беременности «расклеиваются». Забывают о себе, начинают верить в бредни бредовые, ведут образ жизни кабачка на грядке, а ведь беременность не приговор. Беременность — это не болезнь и не инвалидность. Жаль, что многие считают иначе.

Я бы сократила декретный отпуск на год точно. В два года ребёнка можно подготовить к садику и дать ему базовые навыки. Поражает тип женщин, которые ноют, что им мало трёх лет. За три года, зная себя, я успею свернуть горы, а им не хватает трёх лет наваляться на диване.

Я не призываю всех беременных вокруг брать с меня пример, но хочу всё-таки одну мысль донести. Женщины, милые, не позволяйте себе становиться кабачками. Беременность — это не диагноз!

Екатерина М.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.







