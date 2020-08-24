«Вообще никогда не могла подумать, что мой муж до сих пор верит тому, что говорят в телевизоре». История от читательницы

Вот такая забавная история случилась со мной.

Вчера муж подходит ко мне и говорит:

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-А ты вообще читала программу, которую предлагает Тихановская?

— Читала, но не полностью, а что?

— Она там предлагает такие новшества: закрыть границы с Россией, вообще убрать русский язык, налаживать отношения только с ЕС и прочее.

— Такого не может быть! Я читала, но речи об этом не было.

Мне стало интересно, я перекопала весь интернет, посмотрела ролики, но такого ничего не нашла!

На следующий день подхожу к мужу и спрашиваю:

— Откуда ты вообще взял, что у неё такая программа? Этого быть не может! Где ты её видел?

А он мне:

— Так вчера по телевизору рассказывали, пока тебя ждал, телик смотрел.

У меня начался хохот. Я, если честно, вообще никогда не могла подумать, что мой муж до сих пор верит тому, что говорят в телевизоре. 🙂 Вот теперь я точно поняла, что может сделать с людьми телевидение. 🙂

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