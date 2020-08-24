«Вообще никогда не могла подумать, что мой муж до сих пор верит тому, что говорят в телевизоре». История от читательницы

Вот такая забавная история случилась со мной.
Вчера муж подходит ко мне и говорит:
-А ты вообще читала программу, которую предлагает Тихановская?
— Читала, но не полностью, а что?
— Она там предлагает такие новшества: закрыть границы с Россией, вообще убрать русский язык, налаживать отношения только с ЕС и прочее.
— Такого не может быть! Я читала, но речи об этом не было.
Мне стало интересно, я перекопала весь интернет, посмотрела ролики, но такого ничего не нашла!
На следующий день подхожу к мужу и спрашиваю:
— Откуда ты вообще взял, что у неё такая программа? Этого быть не может! Где ты её видел?
А он мне:
— Так вчера по телевизору рассказывали, пока тебя ждал, телик смотрел.
У меня начался хохот. Я, если честно, вообще никогда не могла подумать, что мой муж до сих пор верит тому, что говорят в телевизоре. 🙂 Вот теперь я точно поняла, что может сделать с людьми телевидение. 🙂
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Если человек не знает что такое интернет, конечно он будет смотреть телевизор к сожалению большинство людей пенсионного возраста бояться интернета, бояться учиться познавать новое, зато когда уж научаться пользоваться интернетом то говорят что только жить начали
Правды не ни в телевизоре, не в интернете. Каждый приспосабливает правду под свои нужды. Думать надо головой…