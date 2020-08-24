Начинать учебный год необходимо активно. Учителя, которые не разделяют государственную идеологию, в школе работать не должны. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».

— В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем, но тогда вы меня не послушались, послушайте теперь — нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы это ни стоило, — сказал Лукашенко.

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Он также дал наказ «защитить учителей от всяких нападок» и жёстко пресекать «наезды, накаты» на них.

— Ну, а если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже с ними надо разбираться. У нас государственное образование, государственные школы, государственная идеология, и те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим, идите, преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, они в школе быть не должны, — заявил Лукашенко.

Лукашенко также попросил помочь многодетным и малообеспеченным семьям, чтобы все дети пошли в школу в равном статусе.

— Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее. Надо помочь там, где надо помочь. Особенно бедным семьям, многодетным. Хотя уже не знаю, как многодетным помогать: такой пакет у нас со стороны государства социальный, которого не имеет ни одно государство, — отметил он.

Он похвалил предприятия, которые подключились к оказанию такой помощи.

— От сельхозпредприятий до крупных промышленных — все помогают. Кто рюкзак соберёт, кто-то детишкам форму купит школьную, кто-то деньжат подбросит. По-разному бывает, но все присоединились к этому, несмотря на то, что несколько тысяч у нас бродят по улицам и пытаются повернуть ситуацию в свою сторону, — сказал Александр Лукашенко.

Как доложил Игорь Карпенко, по состоянию на пятницу прошлой недели 96% школ в стране получили сертификаты готовности.

— Процесс этот завершается. Каких-то серьёзных проблем с подготовкой школ нет. На это государство выделило соответствующие средства, местные органы власти активно работали. Мы открываем три школы-новостройки в этом году, — отметил Карпенко.

С 1 сентября в стране будет работать свыше 3 тысяч школ, к занятиям приступят около 1 млн учащихся, в том числе 114 тысяч первоклассников.