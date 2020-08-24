Поезд «Штадлер», который начал курсировать через Слуцк, сломался. Вместо него «переобули» обычный дизель

Ольга Паздерина
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В воскресенье, 23 августа, в редакцию «Кур'ера» написали две случчанки с вопросом, что случилось с новым поездом бизнес-класса, который курсирует между Солигорском и Могилёвом через Слуцк. Девушки заплатили по тарифам на новый поезд, а ехали на старом дизеле экономкласса. Правда, в вагонах повесили шторки, сиденья покрыли чехлами, а пол — ковровыми дорожками.

Поезд «Штадлер», который начал курсировать через Слуцк, сломался. Вместо него «переобули» обычный дизель
Фотографии «Кур'еру» предоставлены читательницами
Поезд «Штадлер», который начал курсировать через Слуцк, сломался. Вместо него «переобули» обычный дизель Как пояснили «Кур'еру» на железнодорожной станции Слуцк, 23 августа «Штадлер» сломался. Поскольку такой поезд один, заменить его нечем, поэтому вчера и сегодня он пошёл региональным экономклассом. По словам работников станции, в Могилёвском отделении БелЖД пообещали, что «Штадлер» выйдет в рейс во вторник, 25 августа.

Железнодорожная станция Слуцк извиняется перед пассажирами за временные трудности.

В соцсетях «Кур'ера» читатель рассказал, что работал на таком поезде машинистом. У «Штадлера» часто возникают проблемы с двигателем.

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Напомним, что с 21 августа начал курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 779/780 по маршруту Могилёв-Солигорск-Могилёв. Он заменил собой поезд межрегиональных линий экономкласса № 613/614.

Поезд «Штадлер», который начал курсировать через Слуцк, сломался. Вместо него «переобули» обычный дизель

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