Поезд «Штадлер», который начал курсировать через Слуцк, сломался. Вместо него «переобули» обычный дизель

В воскресенье, 23 августа, в редакцию «Кур'ера» написали две случчанки с вопросом, что случилось с новым поездом бизнес-класса, который курсирует между Солигорском и Могилёвом через Слуцк. Девушки заплатили по тарифам на новый поезд, а ехали на старом дизеле экономкласса. Правда, в вагонах повесили шторки, сиденья покрыли чехлами, а пол — ковровыми дорожками.
Железнодорожная станция Слуцк извиняется перед пассажирами за временные трудности.
В соцсетях «Кур'ера» читатель рассказал, что работал на таком поезде машинистом. У «Штадлера» часто возникают проблемы с двигателем.
Напомним, что с 21 августа начал курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 779/780 по маршруту Могилёв-Солигорск-Могилёв. Он заменил собой поезд межрегиональных линий экономкласса № 613/614.
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