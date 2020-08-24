Поезд «Штадлер», который начал курсировать через Слуцк, сломался. Вместо него «переобули» обычный дизель

В воскресенье, 23 августа, в редакцию «Кур'ера» написали две случчанки с вопросом, что случилось с новым поездом бизнес-класса, который курсирует между Солигорском и Могилёвом через Слуцк. Девушки заплатили по тарифам на новый поезд, а ехали на старом дизеле экономкласса. Правда, в вагонах повесили шторки, сиденья покрыли чехлами, а пол — ковровыми дорожками.

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Железнодорожная станция Слуцк извиняется перед пассажирами за временные трудности.

Как пояснили «Кур'еру» на железнодорожной станции Слуцк, 23 августа «Штадлер» сломался. Поскольку такой поезд один, заменить его нечем, поэтому вчера и сегодня он пошёл региональным экономклассом. По словам работников станции, в Могилёвском отделении БелЖД пообещали, что «Штадлер» выйдет в рейс во вторник, 25 августа.

В соцсетях «Кур'ера» читатель рассказал, что работал на таком поезде машинистом. У «Штадлера» часто возникают проблемы с двигателем.

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Напомним, что с 21 августа начал курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 779/780 по маршруту Могилёв-Солигорск-Могилёв. Он заменил собой поезд межрегиональных линий экономкласса № 613/614.