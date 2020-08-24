№Часть автобусных маршрутов восстанавливают с 29 августа, остальные — с 1 сентября.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком автобусном парке № 2.
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С 29 августа восстанавливается выполнение рейсов маршрутов:
- № 6 ДСУ-9 — Льнозавод ежедневно;
- № 4 СЭС — Лучники по рабочим и выходным дням.
С 1 сентября восстанавливается выполнение рейсов следующих маршрутов. Они были приостановлены с апреля.
Городские маршруты
- № 2 Мясокомбинат — ССК по рабочим дням;
- № 3 Мясокомбинат — Социалистическая по рабочим и выходным дням;
- № 5к Мясокомбинат — Чехова (кроме рейсов вр. отпр. из АП-2 — 6.25, от мясокомбината — 7.15, 8.10, от Чехова 6.50, 7.40, от с/х лицея — 8.39);
- № 14д — Поликлиника — Социалистическая;
- № 16 Чехова — Автовокзал по выходным дням;
- № 22 Чехова — ССК по рабочим дням.
Пригородные маршруты
- Слуцк — В. Быков, время отправления от АВ «Слуцк» — 14.35 по сб.;
- Слуцк — Болотчицы, время отправления от АВ «Слуцк» — 14.25 по вт., чт., пт., вс.;
- Слуцк — Серяги, время отправления от АВ «Слуцк» — 6.25 и 17.20 по пн., вт., ср., чт.;
- Слуцк — Шаловичи, время отправления от АВ «Слуцк» — 14.15 по сб.; время отправления от АВ «Слуцк» — 7.25 по сб., 18.35 по вс. будут продлены от д. Борок до д. Шаловичи;
- Слуцк — Борок, время отправления от АВ «Слуцк» — 7.25 по пн., вт., ср., чт. и 14.15 по вт., чт. будут продлены от д. Знамя до д. Борок;
- Слуцк — Исерно, время отправления от АВ «Слуцк» — 6.00 по сб.; 14.22 по вс.;
- Слуцк — Танежицы (с 31.08.2020), время отправления от АВ «Слуцк» — 14.45 по сб.; 19.00 по пн., вт., ср., чт., сб.;
- Слуцк — Клешево, время отправления от АВ «Слуцк» — 14.50 по вс.; время отправления от АВ «Слуцк» — 6.35 и 14.50 по пн., вт., чт., пт. будут продлены от д. Летковщина до д. Клешево;
- Слуцк — Рудня, время отправления от АВ «Слуцк» — 13.45 по пн., вт., чт.;
- Слуцк — Ленино, время отправленияот АВ «Слуцк» — 10.30 по пн., 10.30 по ср. (ч/з Середняки), 15.30 по пн., вт., чт., пт. (ч/з Подлесье); 7.10 по вс. восстанавливается заезд в д. Дуброва;
- Слуцк — Кажушки, время отправления от АВ «Слуцк» — 10.30 по пт., вс., 15.30 по вс. восстанавливается заезд в д. Дуброва;
- Слуцк — Новинки, время отправления от АВ «Слуцк» — 14.01 по вт., пт.;
- Слуцк — Евличи, время отправления от АВ «Слуцк» — 8.15 по сб., вс.; 12.24 ежедневно;
- Слуцк — Д. Бондари, время отправления от АВ «Слуцк» — 6.40 и 14.05 по пн., вт., ср., чт.
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