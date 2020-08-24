№Часть автобусных маршрутов восстанавливают с 29 августа, остальные — с 1 сентября.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком автобусном парке № 2.

Реклама

С 29 августа восстанавливается выполнение рейсов маршрутов:

№ 6 ДСУ-9 — Льнозавод ежедневно;

ДСУ-9 — Льнозавод ежедневно; № 4 СЭС — Лучники по рабочим и выходным дням.

С 1 сентября восстанавливается выполнение рейсов следующих маршрутов. Они были приостановлены с апреля.

Городские маршруты

№ 2 Мясокомбинат — ССК по рабочим дням;

Мясокомбинат — ССК по рабочим дням; № 3 Мясокомбинат — Социалистическая по рабочим и выходным дням;

Мясокомбинат — Социалистическая по рабочим и выходным дням; № 5к Мясокомбинат — Чехова (кроме рейсов вр. отпр. из АП-2 — 6.25, от мясокомбината — 7.15, 8.10, от Чехова 6.50, 7.40, от с/х лицея — 8.39);

Мясокомбинат — Чехова (кроме рейсов вр. отпр. из АП-2 — 6.25, от мясокомбината — 7.15, 8.10, от Чехова 6.50, 7.40, от с/х лицея — 8.39); № 14д — Поликлиника — Социалистическая;

— Поликлиника — Социалистическая; № 16 Чехова — Автовокзал по выходным дням;

Чехова — Автовокзал по выходным дням; № 22 Чехова — ССК по рабочим дням.

Пригородные маршруты