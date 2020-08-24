23 августа в Минске прошла новая акция против Александра Лукашенко. По оценке RT и Белтелерадиокомпании, в ней приняли участие около 20 тысяч человек, по оценке «Медузы» — 150 тысяч (на акцию неделю назад, ставшую самой массовой в современной истории Беларуси, пришли не меньше 200 тысяч жителей Минска).

Протестующие собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле «Минск — город-герой». Мемориал окружили военнослужащие за колючей проволокой: министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Некоторые участники акции начали подходить к солдатам, но член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова попросили всех отойти от стелы.

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Перед протестующими выступили члены Координационного совета. Они заявили, что совет намерен добиваться отзыва всех депутатов местных советов и всех депутатов нижней палаты белорусского парламента, которые не высказали своего мнения о происходящем в стране, а также инициировать референдум о возвращении конституции 1994 года, которая ограничивала число сроков президента.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко. Идти к нему призвал оппозиционный телеграм-канал Nexta, который, впрочем, вскоре передумал. Но несколько тысяч человек дошли до Дворца и остановились напротив оцепления из сотрудников МВД и спецтехники. Между протестующими и силовиками играли музыканты, участники акции им подпевали. В это время в Минске начались проблемы с интернетом (оператор A1 позднее объяснит это «требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности»). Примерно через час протестующие пошли обратно в сторону центра и постепенно стали расходиться. Оцепление возле Дворца независимости сняли, о задержаниях не сообщалось.

К Дворцу независимости на вертолете прилетел сам Лукашенко. С автоматом в руках. Когда протестующие стояли возле Дворца независимости, рядом с ним сел президентский вертолет. СМИ и оппозиционные телеграм-каналы предположили, что он прибыл для эвакуации Лукашенко. Но после того, как протестующие ушли, телеграм-канал пресс-службы президента «Пул Первого» выложил видео, где Лукашенко выходит из вертолета рядом с Дворцом независимости. На втором видео, которое опубликовал «Пул Первого», заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него автомат (по версии «Новой газеты», это АКС-74У). Рядом с ним его сын Николай в военной экипировке.

Пресс-служба президента опубликовала еще несколько видео с Лукашенко. На одном из них он сравнивает протестующих с крысами. На видео Лукашенко сидит в вертолете и командует подлететь ближе к проспекту Победителей, где собрались протестующие, после чего говорит: «Как крысы разбежались». За кадром слышен такой диалог: «Где они?» — «Побежали. Они узнали, что ты будешь там». Предположительно, первая реплика принадлежит Николаю Лукашенко, вторая — Александру Лукашенко.

Также «Пул Первого» выложил видео, на котором Лукашенко выходит за оцепление возле Дворца независимости и благодарит сотрудников силовых структур. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Мы с ними разберемся», — обещает Лукашенко. «Мы с вами до конца», — говорят ему силовики.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие хотели штурмовать Дворец независимости, но испугались и сбежали. По ее словам, Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости; с ним был в том числе его младший сын, 15-летний Николай. «Когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, в эти минуты глава государства также находился во дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — заявила Эйсмонт. После этого Лукашенко вызвал вертолет и облетел город, а вернувшись во Дворец независимости, поблагодарил силовиков, которые охраняли здание, добавила Эйсмонт.

Акции протеста и солидарности с протестующими прошли не только в Минске. Тысячи человек вышли на улицы во всех областных городах Беларуси: Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Гомеле. Акции солидарности с протестующими белорусами были организованы в Киеве, Варшаве, Петербурге и Москве (там возле посольства Беларуси задержали не меньше 11 человек). Жители Риги выстроились в живую цепь с бело-красно-белым флагом в знак поддержки протестов в Беларуси; в акции принял участие в том числе президент Латвии Эгилс Левитс. В Литве тысячи человек образовали живую цепь от Вильнюса до белорусской границы; к ней присоединилась бывший литовский президент Даля Грибаускайте. Акцию приурочили к 31-й годовщине «Балтийского пути». Ранее Лукашенко заявил, что участники акции выстроят цепь от Вильнюса до Киева, и пообещал «категорически не допустить» этого.

Это 15-й день протестов в Беларуси. Они начались вечером 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. По официальным данным, на выборах в шестой раз победил Александр Лукашенко с результатом в 80%, но в эти данные мало кто поверил. В первые дни сотрудники силовых структур жестко разгоняли протестующих. Были задержаны около семи тысяч человек — не только участников акций, но и случайных прохожих. Несколько сотен пострадали от применения силы и спецсредств, многих избивали после задержания. С начала политического кризиса погибли шесть человек из разных регионов Беларуси. Насилие со стороны сотрудников силовых структур только усилило протесты, после чего белорусская милиция отказалась от тактики силового разгона, а министр внутренних дел извинился перед теми, кто «случайно попал под раздачу». При этом Александр Лукашенко наотрез отказался проводить новые выборы и неоднократно называл протесты попыткой западных стран «наклонить» Беларусь и через смену власти рассорить ее с Россией.

С начала политического кризиса погибли из разных регионов Беларуси. Кто они? Александр Тарайковский (мог быть смертельно ранен сотрудниками силовых структур на акции протеста), Александр Вихор (умер после задержания), Геннадий Шутов (был смертельно ранен милицией на акции), Артем Поруков (по данным МВД, был сбит на дороге; ведомство назвало его участником акций, знакомые Порукова отрицали связь между его смертью и протестами), Константин Шишмаков (был найден повешенным через неделю после отказа подписать протокол голосования на выборах), Никита Кривцов (пропал на четвертый день акций протеста, был найден повешенным).