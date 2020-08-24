Как с 1 сентября будут учиться в вузах и колледжах

Уже несколько дней в Беларуси растёт показатель новых случаев коронавируса в сутки. Но с 1 сентября студенты университетов и учащиеся колледжей вернутся в аудитории. Однако при необходимости вузы и ссузы готовы перейти на «дистанционку». Об этом сообщает TUT.BY.

Как повлияет эпидситуация на жизнь студентов

«На данный момент мы планируем начинать учебный год в обычном формате с аудиторными занятиями», — отметил Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования.

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Весной в связи с COVID-19 многие университеты страны изменили свою работу. Этот опыт, сказал Сергей Касперович, при необходимости поможет быстро перестроить учебный процесс и в этот раз. Например, использовать «дистанционку», корректировать расписание, увеличивать время между первой и второй сменами.

«Но всё это будет решаться с Минздравом, — говорит Сергей Касперович. — Если Минздрав скажет, что есть необходимость минимизировать контакты и обеспечить дистанцирование, мы это будем делать. Но на данный момент мы планируем начинать учебный год в вузах и колледжах в стандартном формате — в аудиториях».