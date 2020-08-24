Кому продался «Кур’ер». Версии наших комментаторов

Выборы никак не повлияли на стандарты журналистики, которых придерживается газета «Кур'ер». Поэтому мы по-прежнему стараемся подавать информацию объективно и соблюдать баланс разных мнений на сайте, в газете и соцсетях. Но это не спасло нас от обвинений в предвзятости и даже продажности. А обвиняют нас комментаторы и с одного, и с другого политического «лагеря».

Обычное дело для нас — в прошлые политические кампании некоторые комментаторы, особенно остро воспринимающие мнение другой стороны, писали то же самое.

Вот подборка мнений людей, которые они оставляли к различным материалам на тему выборов.

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Комментарии людей, защищающих официальную власть

Олег Шиманович: Однобокое освещение происходящего не может отвечать действительности. Вы не просто недалёкий лекторат, а «журналисты», да и ещё с политическим уклоном.

Алексей Глухов: Админ, очень однобоко подаёшь информацию, палишься, это не журналистика, это выражение своих взглядов в СМИ, которое спонсируется с наших налогов («Кур'ер» — частное, независимое издание — Прим. ред.). Будь добр, обращай внимание на мнения людей не только с твоими взглядами.

Александр Шейко: Слуцкий Курьер, мне хватило и часа, чтобы разобраться, кто вы и что вы в плане политики. Вы приняли одну сторону, и это чётко видно из ваших репортажей.

Комментарии людей, разделяющих мнения, не схожие с позицией властей

Александр Метельский: Слуцкие СМИ переобулись…

Евгений Вечер: Слуцкий Курьер, вы независимая пресса? Или зависимая. Не позорьте былой независимый Курьер!!!

BeastBoyLuckSonic: Всех насильно затащили, даже Курьер продался.

А такие комментарии нам как бальзам на раны

Олег Коледа: Опять Курьеру респект) С меня пожизненная подписка!)

Denny Kochnev: Газета «Кур'ер» лучшая!!! С очень классным, активным и дружным-дружелюбным коллективом. Всегда в комментариях есть недовольные чем-то и те, у кого своя правда в голове. Но для меня «Кур'ер» — это не только СМИ, это ещё и помощь людям с разными проблемами через печать, это благотворительность, и они не делят людей, а помогают, чем могут, всем. Порой так противно читать о том, как в комментах многие поливают грязью это издание. Люди, у вас уже крыша едет. Команда газеты «Кур'ер», большое вам спасибо за ваш труд!!! P. S. Люди, будьте добрее!

Кому же мы продались. Ранее:

Где в Слуцке нет пропаганды и манипуляций. Специальное обращение коллектива газеты «Кур'ер» к своим читателям