Об истории и значении бело-красно-белого флага

Один из символов Беларуси, национальный бело-красно-белый флаг, вновь оказался в центре общественного внимания. Тысячи белорусов выходят на акции протеста, но он до сих пор вызывает аллергию у отдельных пропагандистов. TUT.BY объясняет максимально просто, когда появился этот флаг, почему у него именно такие цвета и как он стал восприниматься не оппозиционным, а национальным.

Когда появился бело-красно-белый флаг?

Создателем современного бело-красно-белого флага является архитектор Клавдий Дуж-Душевский. Во время Февральской революции 1917 года к нему обратились белорусские организации Петрограда с просьбой создать флаг белорусского национального движения. Он предложил несколько вариантов, но предпочтение отдали бело-красно-белому флагу. Когда точно был сделан эскиз, неизвестно.

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Первый публичный «выход» бчб-флага состоялся весной 1917 года над зданием Белорусского общества помощи пострадавшим от войны в Петербурге (Дуж-Душевский работал в этом обществе). Иногда в литературе можно найти упоминание о легенде. Рассказывается о битве князя, который снял белую повязку, пропитанную кровью, и после под этим импровизированным флагом повел свое войско к победе. Но такой легенды в белорусском фольклоре не существует. Эта история появилась уже в 20 веке. Рассказы о том, что наш флаг можно увидеть на тех или иных картинах, которые изображают события 16 или 17 веков — тоже легенды.

Почему герб появился рано, а национальный флаг так поздно?

Герб «Погоня» стал государственным в Великом княжестве Литовском во второй половине 14 века, хотя ее первое изображение известно с более ранних времен. На договоре 1330 года между Полоцком и Ригой стояла печать полоцкого князя Наримонта-Глеба, на которой изображен всадник, повернутый в левую сторону, с мечом.

Всадник с мечом на фоне геральдического щита был на печатях Ягайло и Витовта. Именно с тех пор «Погоня» начала считаться официальным символом Великого княжества. Почему же национальный флаг появился спустя столько веков?

— В давние времена первичным символом был герб, а флаги были совершенно разные, — объясняет историк Сергей Емельянов. — Чаще всего в качестве «государственных» использовались флаги (штандарты) монархов. Постепенно появляется традиция именно государственных флагов — в европейских странах распространение флагов (за некоторыми исключениями) происходило в XIX — начале XX века.

Откуда у флага появились именно эти цвета?

Как объясняет Сергей Емельянов, цвета флага появились не просто так. Бело-красно-белый флаг ассоциируется с «Погоней».

— Флаг — производное от герба. Проще говоря, это схематичная передача цветов герба. «Погоня» (на алом поле серебряный всадник, вооруженный мечом) имеет два цвета — алый (геральдический «красный») и серебряный (геральдический «белый»). Алый цвет относится к «эмалям», серебряный — к «металлам» (это группы цветов в геральдике). Эмали и металлы должны чередоваться.

При этом эмаль с эмалью или металл с металлом не сочетаются. Создатели флага БССР об этом не знали, поскольку и красный, и зеленый цвета представляют собой эмаль.

Также белый и красный цвета постоянно используются в народной культуре белорусов. Это почти генетический код нации. Белый и красный присутствовали в быту, в одежде. Красными нитками ткали узоры на рушниках, красным поясом подпоясывали белую рубашку. Связь с этими цветами была неразрывной и в определенном смысле неизбежной.

Как бело-красно-белый флаг стал национальным?

Уже 12 марта 1917 года бело-красно-белые ленты появились в Минске на праздник Белорусского значка. Их носили и военные на фронтах Первой мировой, чтобы узнавать своих, белорусов. Бело-красно-белый флаг с девизом «За родной край, за свободную Беларусь» висел и на Первом Всебелорусском съезде, который прошел в конце 1917 года.

Как пишет историк Дорота Михалюк, «…бальшавіцкі камісар з Латвіі Л. Рэзаўскі вусна зняважыў беларускі штандар, назваўшы яго «трохколернай анучай», і дамагаўся таго, каб яго прыбралі. Рэакцыя прысутных сведчыла пра іх моцную эмацыйную сувязь з бел-чырвона-белымі колерамі, а таксама пра прызнанне іх нацыянальнымі сімваламі. Удзельнікі з’езда супакоіліся толькі дзякуючы паводзінам дэлегата беларускіх вайскоўцаў генерала К. Алекееўскага, які выйшаў перад дэлегатамі разам з мараком і жаўнерам, а потым пацалаваў штандар. Плішэвіч, селянін з Менскай губерні, апрануты ў сялянскую сярмягу, заклікаў сабраных: «Трэба абараняць сцяг і шанаваць яго!»

5 августа 1918 года бело-красно-белый флаг стал одним из государственных символов Белорусской народной республики.

В 1920-м его использовали участники Слуцкого восстания (его другое название — «Слуцкі збройны чын»), которые боролись с большевиками за независимость Беларуси.

Бело-красно-белый флаг использовался в Западной Беларуси представителями белорусского национального движения, которые боролись с польскими властями за независимость страны. Также он являлся символом белорусской эмиграции.

БЧБ-флаг использовался во время нацистской оккупации?

Да, это правда. Но прежде чем сразу делать выводы, дочитайте этот раздел до конца.

К сожалению, коллаборационисты (люди, которые осознанно, добровольно или умышленно сотрудничали с врагом, в ущерб своему государству) были во всех без исключения оккупированных странах Европы. И они пользовались своей национальной символикой.

Например, Вишистское правительство использовало национальный флаг Франции. Русская освободительная армия генерала Власова пользовалась Андреевским флагом, а ее отдельные формирования — современным русским бело-сине-красным флагом и т. д. Но при этом современные французы, русские и представители других национальностей не отказываются от своей национальной символики.

Почему же нацисты не использовали красно-зеленый флаг? Его придумали лишь в 1951 году. До этого флаг БССР почти не отличался от флагов других советских республик. Это был красный флаг с серпом и молотом и надписью «БССР».

Добавим еще один аргумент. Во время оккупации были открыты многие церкви. Ясно, что это делалось с пропагандистским эффектом. Но от верующих же не требуют поголовно стать атеистами из-за этого факта?

Поэтому отсылка ко временам войны — прием не историков, а пропагандистов.

Почему бело-красно-белый флаг долгое время считался оппозиционным?

В 1991 году бело-красно-белый флаг стал государственным. Но спустя четыре года в стране прошел референдум, по результатам которого государственной вновь стала символика советских времен (правда, немного измененная).

Главной оппозиционной силой в то время являлся Белорусский народный фронт. Как писал Александр Федута, автор книги «Лукашенко. Политическая биография», именно в БНФ власть видела главную угрозу и хотела покончить с ней раз и навсегда.

— Сделать это можно было, лишь рубанув ростки смуты под корень, отняв у «противника» его главные завоевания, — писал Федута.

Если вынести за скобки принятие независимости, то в обществе главными завоеваниями БНФ считались признание белорусского языка государственным и принятие белорусской исторической символики (бело-красно-белого флага и герба «Погоня»).

В результате после референдума государственные СМИ начали отождествлять бело-красно-белый флаг исключительно с оппозицией (в целом) и с БНФ (в частности). И это восприятие доминировало на протяжении долгого времени и повлияло на отношение части общества к национальной символике.

Почему в сознании людей БЧБ-флаг вновь воспринимается как национальный?

Причин несколько.

Оппозиция в старом понимании этого слова была практически полностью разгромлена. В 2010-е годы партии (в том числе и БНФ) перестали формировать повестку дня. При этом политически активные белорусы продолжали выходить на политические акции с национальной символикой. В результате бело-красно-белый флаг перестал восприниматься исключительно как оппозиционный.

Свою роль сыграли массовые протесты.

— Сейчас [бело-красно-белый флаг] легитимизируется сопротивлением окружающему насилию первых дней протестов. (…) легенда о том, что это повязка с кровью, вернулась таким необычным способом, через современные события, — говорит аналитик Сергей Чалый. По его мнению, в сознании нации произошла реинсталляция бело-красно-белого флага.

Наконец, с 1990-х годов прошло время. Выросло новое поколение, которое училось уже в независимой Беларуси, изучало историю и литературу своей страны и было способно делать выводы самостоятельно.