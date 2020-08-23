Дорогие читатели! Спасибо за информацию, которой делитесь с нами. Для нас сегодня это особенно важно.

Мы благодарны вам за любую обратную связь: и за ту, в которой вы поддерживаете нашу позицию, и даже за ту, в которой вы обвиняете «Кур'ер» за продажу мифической «оппозиции» (к ней сегодня с подачи власти относятся все, кто не желает мириться с хамством и обманом) или за продажу властям (да, есть и такие комментарии).

Не вступая в полемику, отметим ещё раз, что 20 лет назад мы с самого начала своей деятельности действительно продались. Продались читателям! То есть вам, людям с разными взглядами на жизнь (а не только на политику). Именно поэтому, по оценке экспертов медиа-сообщества, похвалимся, мы — самое популярное издание в Слуцке и периодически входим в 30-ку самых читаемых СМИ в Беларуси.

Но важнее не цифры, не статистика. Важнее другое. Вы читаете издание, свободное от манипуляций и пропаганды и признанное лучшим региональным медиа в Беларуси-2019. И это признано экспертами, которые с начала этого года особенно внимательно мониторят негосударственные издания.

Находясь в таком статусе, просим вас защищать себя и других от нападок, от попыток разделить людей. «Кур'ер» всегда был и будет изданием, которое объединяет вокруг себя всех неравнодушных и инициативных.

Хороших вестей вам и вашим родным! Берегите себя! Доброта победит!

С благодарностью и уважением, редакционный коллектив «Кур'ера»