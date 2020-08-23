В Слуцке милиция попросила разойтись участников акции против насилия

В Слуцке возле центра детского творчества 23 августа собрались люди. Как обычно, они протестовали против насилия. К ним подошёл начальник слуцкой милиции в штатском и два милиционера в форме. Они сказали людям, что акция незаконна и попросили их разойтись.

Также, по словам нашего источника, который там находился, людям сказали, что заявку на мероприятие никто не подавал.

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К двум девушкам, которые шли на акцию с плакатами и с шариками, подошёл милиционер в форме и что-то сказал. Девушки не стали останавливаться возле ЦДТ, а пошли дальше.

В результате люди ушли с площадки возле ЦДТ. Кто-то остался на набережной, чтобы пообщаться. Милиция ходит неподалёку.

Ранее милиция присутствовала на акции против насилия 12 августа. В тот день некоторых случчан задержали.