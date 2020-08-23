Лукашенко прилетел на место протестов с автоматом в руках. Видеофакт

В Минске 23 августа проходит многотысячная акция протеста. Лукашенко прилетел на место событий. Во Дворец Независимости! На нём бронежилет. В руках — автомат. Видео: Пул Первого.



КОНТЕКСТ. Больше 100 тысяч человек, по оценке Tut. by и Euroradio, собрались на площади Независимости, после чего пошли колонной по центру города в сторону гостиницы «Планета» — это недалеко от стелы «Минск — город-герой», которую охраняют военнослужащие. После короткого митинга у «Планеты» протестующие пошли к еще одной точке — площади Государственного флага («Медуза»).