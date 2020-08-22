Дизайнер Владимир Цеслер, уроженец Слуцка, уехал из Беларуси

Всемирно известный дизайнер Владимир Цеслер, член Координационного совета белорусской оппозиции, уехал из страны. Об этом сообщил в Facebook блогер Евгений Липкович.

«Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», — написал Липкович.

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Напомним, что Цеслер — случчанин. Ему 69 лет, жил работал в Минске. Недавно стал членом Координационного совета белорусской оппозиции.

Цеслер — один из самых именитых дизайнеров в Беларуси, получил более 40 наград на международных конкурсах. Один из его плакатов помещен в Лувре!

Известен работами на злободневные темы. Некоторые из них можно посмотреть на его страничке в Instagram.

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Владимир Цеслер. Слуцкий брэнд с мировым именем