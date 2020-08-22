Редакция «Кур'ера» уверена, что сторонники Лукашенко, равно как и те, кто сегодня активно по зову сердца протестует против насилия и беззакония, — прекрасные и светлые люди. Умные, терпимые. И все они — патриоты. И те, и другие — наши читатели.

20 августа многие наблюдали редкую для митингующего Слуцка картину: люди, активно выступившие в поддержку Лукашенко, пересеклись на городской площади со своими оппонентами — своего рода даже беспрецедентное событие. Трансляция обоих митингов, которую организовал «Кур'ер» в прямом эфире, показала, что терпения хватило не у всех.

Одним из самых просматриваемых материалов 20 августа стало видео, на котором запечатлено, как участница шествия напала на журналистку. Наша коллега вела прямой эфир. Она это делала ровно также, как мы и до этого снимали сотни случчан на десятке мероприятий, проходивших с 4 августа, когда никто не угрожал и не бросался на журналистов. Но в этот день женщина, спорившая со своими оппонентами и попавшая в кадр, вдруг переключилась на человека, выполнявшего свою работу: начала срывать жилетку с надписью «Пресса» и выбивать из рук телефон. Приехали…

Признаемся, даже для нас это было неожиданностью. Не хочется приписывать обнаженное неуважение к другому мнению в качестве отменной черты и характеристики электората за «процветающую», но из песни слова не выкинешь: наверняка пропаганда утвердила в сознании, что можно и так расправляться с инакомыслием, можно уже смело вбивать клин и делить на «своих» и «чужих». Можно призывать, мол, давайте действовать по законодательству, но это только относить к другой стороне, а никак не к себе или к тому, кто власти только дифирамбы поёт.

А что сотрудники милиции не знают, что нападение на журналиста во время исполнения обязанностей — это статья административного кодекса? Они, вроде, присутствовали на мероприятии и могли эмоции электората немного унять. Однако можно допустить и то, что действительно не заметили этого непродолжительного инцидента, который, кстати, может быть использован сейчас как дополнительный аргумент, чтобы подкрепить предупреждение, что больше не допустим незаконных массовых мероприятий…

Возвращаясь к провластному мероприятию, где участвовали и мэр, и наша депутат в парламенте, предлагаем посмотреть на статистику и процесс: 1800 человек 20 августа на стадионе на санкционированном митинге и 1500 человек на шествии против насилия 16 августа. И те, и другие за мир: одни «с батькой», а другие «без насилия». А на стадионе люди, которые хотят «спасти Беларусь», пытались друг друга убедить, что их оппоненты (которые неравнодушны к беззаконию) хотят развалить Беларусь. И, значит, они недостойны того, чтобы их выслушали. Неважно, сколько их. 200, 1500 или 5000. Они не поддерживают «батьку», им тут не место и их слушать не надо.

Там еще и про геев прозвучало. Вы думаете, мы про геев передёргиваем? Что ж, давайте посмотрим:

Или вот ещё один замечательный диалог во время прямого эфира. Нам нравятся такие «боевые бабушки» — крепкие, неравнодушные, смелые! Здоровья этой случчанке и задора! Она говорит журналисту, который, как обычно, задаёт вопросы, что ударит его зонтом:

— Іді! Не снимай, я б іх пасаджала ваабшчэ.

— А за что?

— А чаго стаяць?

— [За тое, што] стаяць незаконна?

— Чо ты наставіў мне?

— Вы идёте. Я спрашиваю.

— Убяры свой… чо ты мяне снімаеш, старую бабу.

— Хорошо, идите.

— Мала лі што я іду, так чо ты наставіў? Вот так зонцікам якуябу!

Очень печально, когда и там, и там встречаются, те, кто пересмотрел ТВ или перечитал Telegram. Или кто-то один в один перенял поведение своих лидеров.

Но в этой ситуации нельзя обвинять кого бы то ни было. Лучше всем нам силу этих эмоций направить на поиск решения: как развеять эту атмосферу нетерпимости, хамства и неуважения, которой многие случчане дышали десятилетиями.

Давайте вместе работать над этой задачей — обсуждать и искать решение.