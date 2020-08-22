Эхо недели. «Сахарники» заявили о забастовке, а в центре Слуцка столкнулись два митинга

На этой неделе в Слуцке и Беларуси продолжились митинги против насилия. И начались митинги в поддержку действующей власти. Слуцкие активисты ходили на переговоры к руководству района. А на «Сахарном» директора уведомили о забастовке.

Митинги

Из-за политики некоторые жители Слуцка перессорились. Например, случчанка поругалась с лучшей подругой. Мы опубликовали совет психолога, как минимизировать вред от таких конфликтов.

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Всю неделю без перерыва в Слуцке шли митинги против насилия напротив райисполкома. Вот здесь — фото с митинга в понедельник. Во вторник представители власти пообщались с некоторыми случчанами из числа протестующих. Мы вели прямой эфир. Председатель сказал людям, не поддерживающим действующую власть, что их — меньшинство. А ещё сказал, что люди, которые приходят на площадь, «насмотрелись этого интернета».

Там же был начальник милиции Александр Голиков, который сказал, что ношение белой ленточки на запястье — это участие в незаконном массовом мероприятии. Прокурор Слуцкого района рассказал о приговорах случчанам, обвинённым в нарушении закона о массовых мероприятиях. Однако самым удивительным днём недели стал четверг. В этот день в Слуцке решили провести митинг за Лукашенко. На него пришли более 1800 человек. Малая часть из них прошла шествием по главной улице, где в этот момент проходила мирная акция против насилия. Два митинга встретились — невиданное для Слуцка зрелище. Во время этой невидали на корреспондента «Кур'ера» напала женщина с зелёными шарами.

После этой встречи начальник Слуцкой милиции сказал, что больше не допустит несогласованных массовых мероприятий.

На фоне митингов в стране что-то случилось с типографиями. Они не смогли напечатать номер «Комсомолки» за 18 августа и за 19 августа.

Вокруг Светланы Тихановской сформировался Координационный совет — известные люди Беларуси, которые объединились для обеспечения трансфера власти. Во вторник Лукашенко раскритиковал какую-то программу. Он сказал, что это — программа координационного совета. Однако, сам совет не имеет понятия, что за программу имел в виду Лукашенко.

При таких делах «Кур'ер» решил пока не выкапывать капсулу с посланием будущему президенту Беларуси.

Забастовки и требования трудящихся

В понедельник рабочие «Беларуськалия» заявили, что останавливают производство. Они собирались и встречались с руководством. Руководители просили работать дальше, а шахтёры говорили, что их зарплаты — это пули ОМОНа. Во вторник они сказали, что прекратили добычу руды. В среду — что их уговаривают вернуться к работе.

Между тем, глава Слуцкого района заявил, что 30% работников на слуцких предприятиях — лишние. Один из наших читателей задался вопросом, а как с этим обстоят дела в райисполкоме.

Несмотря на то, что кто-то из них может быть «лишним», часть работников Слуцкого сахарорафинадного комбината решила бастовать. И передала руководству свои требования.

После этого они попытались встретиться с директором комбината Александром Белым. Он выходить на улицу отказался, а большинство работников отказались идти к нему в актовый зал. В итоге директор поговорил с некоторыми. Он сказал им, почему не может выполнить требования работников. И почему их уведомление — это «бумажка».

В среду свои требования руководству передали работники «Слуцких электрических сетей». Бастовать они не собираются.

В среду же однодневную забастовку против насилия объявил Слуцкий авторынок. Он закрыл ворота, на которые повесили плакат «Мы против насилия».

Происшествия

10 августа водитель сбил пешехода около 13.30 в районе «Тысячи мелочей». Теперь ГАИ ищет водителя, а также свидетелей этого происшествия.

Тогда же, 10 августа, житель Слуцка наехал инспектору ГАИ на ногу, а потом убежал в лес. Об этом МВД сообщило в пятницу 21 августа.

В городе и районе

Милиционер из Слуцкого РОВД получил медаль ІІІ степени «За безупречную службу».

С пятницы через станцию «Слуцк» поезда стали следовать по новому расписанию.

Люди

Жительнице Слуцка Яне Комиссаровой 24 года. Это красивая стройная девушка, которая уже больше года строит дороги. Недавно Яна построила в Любани трубопровод.

Почитать и посмотреть

Кроме политики, случчане на этой неделе занимались и другими вещами: встречались с друзьями, семьёй, отдыхали и дурачились. И выкладывали фото в инстаграм. Что бы отвлечься от происходящего, можно посмотреть на эти фото, а можно почитать историю угольного утюга, который спас целую семью в военное время.

Вот здесь — история о том, как случчанка открыла павильон для кондитеров в период пандемии. А здесь — о том, как случчанин пересекал белорусско-российскую границу, через которую сейчас не пускают без веских оснований.