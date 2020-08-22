Через Слуцк начал курсировать поезд бизнес-класса

С 21 августа 2020 года начал курсировать поезд межрегиональных линий бизес-класса № 779/780 Могилев-Солигорск-Могилев. Он заменил собой поезд межрегиональных линий экономкласса № 613/614.

Поезд рассчитан на 91 место. Все места — сидячие. Стоимость проезда из Слуцка в Солигорск — 2 р. 80 к. Из Слуцка в Осиповичи — 3 р. 62 к. Для сравнения по тем же направлениям стоимость проезда в региональных линиях экономкласса будет — 74 к. и — 2 р. 18 к. соответственно.

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Перевозку пассажиров осуществляет одновагонный дизель-поезд ДП1, совместный проект ОАО «Белкоммунмаш» и польской холдинговой компании «PESA Bydgoszcz SA» при участии ОАО «Минский вагоноремонтный завод».

Расписание:

Отправление поезда из Могилёва — 05.59, прибытие в Слуцк — 09:35.

Отправление из Солигорска — 17.20, прибытие в Слуцк — 17:56.