Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к действиям против национальной безопасности Беларуси

Следственный комитет Беларуси сообщил о начале расследований по уголовному делу о публичных призывах к захвату государственной власти посредством СМИ и интернета.

«Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 19 августа 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РБ, по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, совершённых с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», — заявил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь.

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Генеральный прокурор определил, что досудебным производством будет заниматься Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству, создана следственная группа, которая приступила к расследованию.