Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к действиям против национальной безопасности Беларуси

Отдел новостей
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Следственный комитет Беларуси сообщил о начале расследований по уголовному делу о публичных призывах к захвату государственной власти посредством СМИ и интернета.

«Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 19 августа 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РБ, по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, совершённых с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», — заявил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь.

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Генеральный прокурор определил, что досудебным производством будет заниматься Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству, создана следственная группа, которая приступила к расследованию.

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2 Авторы комментариев
factorIt is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Понял, Фактор? Сейчас тебе надо меньше трындеть. а то тебя закроют, а из-за тебя и наш любимый Курьер. Переезжай на пмж на ютуб к Тихановской

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21 августа 2020 10:30
factor
Участник
factor

Ну да, закроют Курьер где ты ещё свои высеры строчить будешь? Ложил я на носкевича и прочих прикорытников ему самому осталось до нар с поросячий хвост времени народ все равно победит

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21 августа 2020 11:15