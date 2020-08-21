Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к действиям против национальной безопасности Беларуси

Следственный комитет Беларуси сообщил о начале расследований по уголовному делу о публичных призывах к захвату государственной власти посредством СМИ и интернета.
«Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 19 августа 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РБ, по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, совершённых с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», — заявил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь.
Генеральный прокурор определил, что досудебным производством будет заниматься Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству, создана следственная группа, которая приступила к расследованию.
Понял, Фактор? Сейчас тебе надо меньше трындеть. а то тебя закроют, а из-за тебя и наш любимый Курьер. Переезжай на пмж на ютуб к Тихановской
Ну да, закроют Курьер где ты ещё свои высеры строчить будешь? Ложил я на носкевича и прочих прикорытников ему самому осталось до нар с поросячий хвост времени народ все равно победит