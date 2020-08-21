Оба пожара произошли днём в четверг, 20 августа. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.
Первый пожар. В 13.31 в службу «101» поступило сообщение о загорании сарая в деревне Шведы. Пожар полностью уничтожил крышу хозпостройки, сарай выгорел изнутри. Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается.
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Второй пожар. Сообщение о возгорании мебели в доме поступило спасателям в 15.52. Это случилось в деревне Кирово. Огонь повредил мебель и закоптил имущество. Жильцы не пострадали. Причина пожара устанавливается.
Слуцкие спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
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