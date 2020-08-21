В игре слуцкая команда проиграла — 1:2. Но Это был один из самых необычных матчей в истории слуцкого футбола. Так как на трибунах почти никого не было (кроме технического персонала и сотрудников СМИ), над стадионе было тихо. Так тихо, что было слышно, как ругаются матом. Все. И футболисты, и судьи, и тренеры и игроки на скамье запасных.

Обычно такое не слышно, когда трибуны гудят, — рассказали «Кур'еру» те, кто невольно из-за забора прислушивался к ходу игры. Но в этот раз слова, которые использовались для связки фраз и высказывания эмоций, были слышны отчётливо.

Накануне АБФФ объявила, что матчи будут проводиться без зрителей, но не поясняла причин.

Реклама

Потому можно лишь предполагать: то ли из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки, то ли не хватает милиции для охраны правопорядка на стадионах, то ли во избежание митингов на трибунах.