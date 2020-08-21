Купить канцелярию к школе можно в магазине «Карандаш»

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Магазины «Канцелярский мир» и «Карандаш» помогут собрать ребёнка в школу и сад.

Здесь вы найдёте:

  • товары для школы и офиса
  • канцтовары
  • ежедневники
  • рюкзаки, сумки
  • офисная мебель
  • кожгалантерея

Магазин «Канцелярский мир»:

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  • Скидки по дисконтным картам
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 147−1 (напротив бывшего консервного завода)
  • Режим работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00 без обеда
  • сб: с 10.00 до 15.00, вс — выходной
  • телефон: 8(1 795) 3 31 21, 8(029) 66 15 115, 8(029) 15 14 114

Магазин «Карандаш»:

  • Многодетным семьям — скидка 5%
  • Скидки по дисконтным картам
  • Адрес:г. Слуцк, ул. Чехова, остановка 11-я школа
  • Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00
  • сб-вс: с 10.00 до 15.00

ИП Аполоник А.А. УНП 691 561 568 626

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