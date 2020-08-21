Купить канцелярию к школе можно в магазине «Карандаш»

Магазины «Канцелярский мир» и «Карандаш» помогут собрать ребёнка в школу и сад.

Здесь вы найдёте:

товары для школы и офиса

канцтовары

ежедневники

рюкзаки, сумки

офисная мебель

кожгалантерея

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Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 147−1 (напротив бывшего консервного завода)

г. Слуцк, ул. Ленина, 147−1 (напротив бывшего консервного завода) Режим работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00 без обеда

пн-пт: с 9.00 до 18.00 без обеда сб: с 10.00 до 15.00, вс — выходной

телефон: 8(1 795) 3 31 21, 8(029) 66 15 115, 8(029) 15 14 114

Магазин «Карандаш»:

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Скидки по дисконтным картам

Адрес: г. Слуцк, ул. Чехова, остановка 11-я школа

г. Слуцк, ул. Чехова, остановка 11-я школа Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00

пн-пт: с 10.00 до 20.00 сб-вс: с 10.00 до 15.00

ИП Аполоник А.А. УНП 691 561 568 626