Купить канцелярию к школе можно в магазине «Карандаш»

Магазины «Канцелярский мир» и «Карандаш» помогут собрать ребёнка в школу и сад.
Здесь вы найдёте:
- товары для школы и офиса
- канцтовары
- ежедневники
- рюкзаки, сумки
- офисная мебель
- кожгалантерея
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- Скидки по дисконтным картам
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 147−1 (напротив бывшего консервного завода)
- Режим работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00 без обеда
- сб: с 10.00 до 15.00, вс — выходной
- телефон: 8(1 795) 3 31 21, 8(029) 66 15 115, 8(029) 15 14 114
Магазин «Карандаш»:
- Многодетным семьям — скидка 5%
- Скидки по дисконтным картам
- Адрес:г. Слуцк, ул. Чехова, остановка 11-я школа
- Режим работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00
- сб-вс: с 10.00 до 15.00
ИП Аполоник А.А. УНП 691 561 568 626
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