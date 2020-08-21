Житель Слуцка наехал инспектору ДПС на ногу, а потом убежал в лес. Видео

Это произошло утром 10 августа рядом с посёлком Глуша Бобруйского района. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Инспектор ДПС остановил автомобиль Renault Sandero, за рулём которого был 30-летний житель Слуцка. Как сообщается, от водителя пахло спиртным, поэтому сотрудник ГАИ предложил проследовать для разбирательства в патрульный автомобиль. Но случчанин проигнорировал требования инспектора.

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Пытаясь скрыться, водитель задним левым колесом авто наехал на ногу милиционеру. В результате тот получил травмы.

«Проехав некоторое расстояние, водитель бросил авто и убежал в лес, однако вскоре был задержан. Выяснилось, что за 7 лет своего водительского стажа он около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года лишался прав за оставление места ДТП», — сообщили в МВД.

Видео: МВД Беларуси