Почти за месяц общественного обсуждения по общегородскому центру, который планируют построить в Слуцке на месте бывшего консервного завода, поступило три обращения с предложениями, что ещё можно сделать.
Случчане предложили
- сделать аквапарк,
- «Детский город профессий», где дети в возрасте от 1,5 до 14 лет смогли бы изучить различные виды профессий под руководством аниматоров,
- а также создать комфортную среду для молодёжи и взрослых с местами для занятий активными видами спорта, размещением зон для отдыха и массовых мероприятий.
Также содружество ветеранов-ракетчиков попросило создать музей космонавтики.
Отдел архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома рассмотрит и учтёт все замечания и предложения при разработке проекта общегородского центра, сообщает «Слуцкі край».
Напомним, общественное обсуждение по общегородскому центру началось 9 июля, а завершилось 2 августа. Планируется, что его проект будет готов в следующем году. Строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022 года, рассказывал «Кур'ер».
Слуцкий райисполком предлагает включить в общегородской центр:
- зону массовых мероприятий с размещением амфитеатра, площадки для пленэров, выставок;
- зону спортивных площадок с размещением универсальной площадки для баскетбола и мини-футбола (стритбола), площадки для игр в настольный теннис с установкой уличных антивандальных столов;
- площадку для тенниса;
- площадку для экстремальных видов спорта (паркур, воркаут, скейт-парк);
- зону детских игровых площадок, торгово-общественную и культурную зону, зону тихого отдыха с большим процентом озеленения.
Ранее:
- Свой «Бродвей» или «Арбат». Председатель Слуцкого райисполкома рассказал про общегородской центр на месте бывшего консервного завода
- «Аквапарк, спортивные площадки и библиотеку, как в Минске». Жители Слуцка рассказали, каким они видят общегородской центр
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