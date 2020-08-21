Почти за месяц общественного обсуждения по общегородскому центру, который планируют построить в Слуцке на месте бывшего консервного завода, поступило три обращения с предложениями, что ещё можно сделать.



Случчане предложили

сделать аквапарк,

«Детский город профессий», где дети в возрасте от 1,5 до 14 лет смогли бы изучить различные виды профессий под руководством аниматоров,

а также создать комфортную среду для молодёжи и взрослых с местами для занятий активными видами спорта, размещением зон для отдыха и массовых мероприятий.

Также содружество ветеранов-ракетчиков попросило создать музей космонавтики.

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Отдел архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома рассмотрит и учтёт все замечания и предложения при разработке проекта общегородского центра, сообщает «Слуцкі край».

Напомним, общественное обсуждение по общегородскому центру началось 9 июля, а завершилось 2 августа. Планируется, что его проект будет готов в следующем году. Строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022 года, рассказывал «Кур'ер».

Слуцкий райисполком предлагает включить в общегородской центр:

зону массовых мероприятий с размещением амфитеатра, площадки для пленэров, выставок;

зону спортивных площадок с размещением универсальной площадки для баскетбола и мини-футбола (стритбола), площадки для игр в настольный теннис с установкой уличных антивандальных столов;

площадку для тенниса;

площадку для экстремальных видов спорта (паркур, воркаут, скейт-парк);

зону детских игровых площадок, торгово-общественную и культурную зону, зону тихого отдыха с большим процентом озеленения.

Ранее: