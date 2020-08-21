Председатель райиспоклома обратился к жителям Слуцка и района

Обращение Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, опубликовано на сайте газеты «Слуцкий край».

«Последние события в Беларуси тревожат всех нас и никого не оставляют равнодушным. Мы всегда гордились миром на нашей земле, единством народа и не должны допустить, чтобы акции протеста, которые далеко не мирные, втянули нас, наши семьи и наших детей в беспорядок и хаос. Как никогда мы должны сплотиться, сделать всё возможное, чтобы отвести страну от пропасти, направить свой потенциал на её процветание и развитие.

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Мы живём в цивилизованном государстве. Каждый гражданин имеет свою точку зрения, но выражать свои политические убеждения надо в рамках соблюдения действующего законодательства.

Ежедневно в интернет-сообществах мы наблюдаем активную провокационную деятельность, одной из целей которых является формирование негативного отношения к государственным органам, милиции и тем людям, которые имеют иную точку зрения.

Мы призываем жителей Случчины не поддаваться на провокации и призывы к противоправным действиям, к забастовкам на предприятиях. Всё это может иметь необратимые последствия, привести к расколу в обществе, к ослаблению экономики.

Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях — незаконны. Участники запрещённых митингов и шествий дестабилизируют ситуацию и ставят под угрозу безопасность других граждан.

Настоятельно рекомендуем вам:

выполнять Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»;

не оказывать давление на людей, выполняющих свой служебный долг, и на тех, кто имеет иную точку зрения;

не распространять, в том числе через интернет-ресурсы, ложную информацию в отношении происходящих событий, которая направлена на уничтожение чести и достоинства личности;

соблюдать право жителей нашего города, особенно пожилых людей и детей, на отдых в тишине и спокойствии.

Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Только мирный диалог приведёт к согласию и благополучию Беларуси.

Вместе мы сможем сохранить мир и спокойствие. Берегите себя, своих близких и нашу страну!"