Случчанка поделилась рецептом итальянского хлеба — картофельной фокаччи

Ольга Паздерина
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Случчанка Ирина Корбут увлекается выпечкой. Она поделилась рецептом картофельной фокаччи, которую можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

Случчанка поделилась рецептом итальянского хлеба — картофельной фокаччи
Фото: Ирина Корбут/ instagram.com/irina_cooking31

Ингредиенты

Для теста:
  • мука — 430−460 г;
  • картофельное пюре — 150 г;
  • картофельный отвар или вода — 125 мл;
  • молоко — 125 мл;
  • свежие дрожжи — 20 г;
  • оливковое масло — 20 г;
  • соль — 7 г;
  • сахар — 5 г;
  • оливковое масло.

Дополнительно:

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  • крупная морская соль (по желанию);
  • помидоры и листочки розмарина и базилика.

Приготовление

  1. Дрожжи разотрите с 125 мл тёплой воды или отвара, добавьте сахар и 2−3 ст. л. муки и оставьте на 15 минут.
  2. Просейте муку в большую миску. Влейте дрожжи, 150 мл тёплого молока, добавьте соль и картофельное пюре, протёртое через сито.
  3. Замесите тесто. В конце добавьте 20 г оливкового масла. Хорошо вымесите тесто, пока оно не станет эластичным и не начнёт отлипать от рук.
  4. Оставьте для подъёма на 1,5 часа (сложите тесто 2 раза через каждые 30 мин).
    Немного обомните тесто и выложите на противень, смазанный оливковым маслом.
  5. Руками разомните тесто в пласт, одинаковый по толщине. Прикройте плёнкой и оставьте на 30 минут. Пальцами сделайте углубления по всей поверхности заготовки. Разогрейте духовку до 230 °C.
  6. Сбрызните фокаччу оливковым маслом, присыпьте крупной солью и сушёным базиликом или листочками розмарина. Выложите помидоры. Поставьте в духовку и выпекайте 10 минут, затем выставьте температуру на 220 °C и выпекайте ещё 10−15 минут до золотистого цвета.

Все рецепты на слуцких дрожжах — здесь.

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