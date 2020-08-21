Случчанка поделилась рецептом итальянского хлеба — картофельной фокаччи

Случчанка Ирина Корбут увлекается выпечкой. Она поделилась рецептом картофельной фокаччи, которую можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

Ингредиенты

Для теста:

мука — 430−460 г;

картофельное пюре — 150 г;

картофельный отвар или вода — 125 мл;

молоко — 125 мл;

свежие дрожжи — 20 г;

оливковое масло — 20 г;

соль — 7 г;

сахар — 5 г;

оливковое масло.

Дополнительно:

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крупная морская соль (по желанию);

помидоры и листочки розмарина и базилика.

Приготовление

Дрожжи разотрите с 125 мл тёплой воды или отвара, добавьте сахар и 2−3 ст. л. муки и оставьте на 15 минут. Просейте муку в большую миску. Влейте дрожжи, 150 мл тёплого молока, добавьте соль и картофельное пюре, протёртое через сито. Замесите тесто. В конце добавьте 20 г оливкового масла. Хорошо вымесите тесто, пока оно не станет эластичным и не начнёт отлипать от рук. Оставьте для подъёма на 1,5 часа (сложите тесто 2 раза через каждые 30 мин).

Немного обомните тесто и выложите на противень, смазанный оливковым маслом. Руками разомните тесто в пласт, одинаковый по толщине. Прикройте плёнкой и оставьте на 30 минут. Пальцами сделайте углубления по всей поверхности заготовки. Разогрейте духовку до 230 °C. Сбрызните фокаччу оливковым маслом, присыпьте крупной солью и сушёным базиликом или листочками розмарина. Выложите помидоры. Поставьте в духовку и выпекайте 10 минут, затем выставьте температуру на 220 °C и выпекайте ещё 10−15 минут до золотистого цвета.