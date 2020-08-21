На рынке появились брусника, голубика, можно найти «последнюю» в этом сезоне чернику. Дешевле стали грецкие орехи, баклажаны, помидоры, груши, арбузы, дыни, чернослив. Цены указаны по состоянию на 10.00 пятницы, 21 августа.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Картофель молодой—0,5−0,8 рубля
- Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3 рубля (свежая)
- Брокколи — 4−5 рублей
- Огурцы — 0,8−1 рубль
- Помидоры — 1,5−2 рубля
- Баклажаны — 1,5 рубля
- Морковь — 1,2 рубля
- Свёкла свежая — 0,5 рубля
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 2−3,5 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рублей (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
- Фасоль — 1 рубль (1 стакан (200 граммов))
- Бобы — 2 рубля (ведёрко)
- Кукуруза — 1,5 рубля (1 початок)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Облепиха — 3 рубля (0,5 литра).
Фрукты
- Арбуз — 1,6−2 рубля
- Дыня — 1,5−2,8 рубля
- Ананас — 2−3 рубля (штука)
- Гранат — 6,5 рубля
- Киви — 6,5 рубля
- Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)
- Нектарин — 7 рублей
- Персик молдавский — 3,8 рубля
- Яблоки — 4 рубля
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
- Груши — 2,5−3 рубля, домашние — 1 рубль (1 кг).
- Чернослив — 2,5 рубля
- Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Черника — 2,5 рубля (0,5 литра)
- Голубика — 7 рублей (1 литр)
- Княженика — 3 рубля (0,5 литра)
- Облепиха — 2 рубля (0,5 литра)
- Брусника — 6 рублей (1 литра)
- Черешня — 7 рублей
- Виноград — 4−6 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Малина — 4 рубля (1 литр)
- Крыжовник — 10 рублей (5 литров)
- Белая (красная) смородина или поречка — 1,2 рубля (1 литр)
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 3 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 5,5 рубля
- Фундук — 15 рулей.
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−2,5 рубля (ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей)
- Флоксы — 3 рубля
- Лилия (куст) — 3−7 рублей.
Рассада
- Лук-севок — 4,5−6 рублей
- Приправы (тмин, укроп, кориандр) -1 рубль (100 граммов)
- Приправы для засолки, консервирования (пучок хрена плюс укроп) —
0,5 рубля.
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