Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат свет

26 августа с 8.30 до 16.30 по адресам:

Реклама

ул. Козберга, №№ 11, 13, 17−30, 32;

1-й пер. Я. Коласа, №№ 3−25, 27−44, 46;

ул. Я. Коласа, №№ 26, 28−39, 42−44, 46−56, 58−77, 79−101 (нечётные);

ул. Калиновского, № 11;

ул. Крылова, № 31;

ул. Смоленская, №№ 1−13, 15−65, 67, 69;

ул. Социалистическая, №№ 89, 91, 107−111 (нечётные);

3-й пер. Красноармейский, №№ 5, 7−13, 15, 17;

4-й пер. Красноармейский, №№ 5−7, 9;

ул. Смоленский проезд, №№ 6, 8−14, 16, 20, 21;

ул. Некрасова, №№ 50, 52, 56, 53−63 (нечётные);

проезд Смоленский, №№ 22−26 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.